Arezzo, beffa doppia per una donna di 94 anni: perde 800 mila euro e poi anche il processo

Beffa doppia per l’anziana di 94 anni che un giorno ha scoperto di essere rimasta con pochi spiccioli del suo tesoro in banca. Oltre al patrimonio è andato in fumo anche il processo ai due ex stretti collaboratori, padre e figlio, accusati di appropriazione indebita per 800 mila euro. “Non luogo a procedere”: è finita così la vicenda giudiziaria che ieri avrebbe dovuto riservare la sentenza. La procura aveva chiesto un anno e tre mesi a testa per gli imputati. Invece il giudice monocratico di Arezzo, Stefano Cascone, ha comunicato che “mancano le condizioni di procedibilità”.

Questioni squisitamente giuridiche che hanno come effetto l’estinzione del processo penale. Non sapremo mai, così, se i due aiutanti della facoltosa signora si approfittarono o meno del loro essere ormai diventati di casa, punti di riferimento e di assoluta fiducia tanto da poter accedere al suo ricco conto. La signora Adriana B., appartenente ad una famiglia in vista della città, pur costretta in sedia a rotelle era anche andata di persona a deporre in una delle udienze, per sostenere le sue ragioni e per chiedere giustizia. Ora l’avvocato Corrado Brilli trasferirà la vicenda in sede civile puntando sempre ad un risarcimento. Gli imputati - 83 e 55 anni - erano il marito della dama di compagnia che assisteva l’anziana, ed il figlio.

Tuttofare della vecchietta, erano andati a vivere con lei e secondo il capo di imputazione avrebbero dirottato sui propri conti buona parte dei soldi della 94enne. Quattrocentomila euro per uno. In origine pare che il patrimonio della donna si aggirasse intorno ai due milioni anche in seguito ad una eredità. Un tesoro da amministrare e sul quale gli aiutanti, divenuti come familiari, avrebbero avuto accesso tramite procura, in virtù delle competenze dell’uomo, ex impiegato di un istituto di credito. Le tappe: nel 2014, quando l’anziana rischia di morire per un peggioramento delle condizioni di salute, sarebbe avvenuto il presunto travaso illecito delle sostanze. Nel 2016 la scoperta da parte della signora di essere rimasta con pochi euro.

Nel 2017 la querela che fa scattare le indagini sui passaggi bancari concretizzati con i bonifici nei conti dei due. Prende corpo il dubbio di un pesante tradimento. I tuttofare vengono allontanati. Si arriva al processo con padre e figlio assistiti dall’avvocato Piero Melani Graverini e che portano elementi difensivi. Sorpresa finale: il processo non sta in piedi. Querela tardiva e reato non procedibile d’ufficio nonostante la parte civile invochi le aggravanti dell’ingente entità del danno e dell’abuso della relazione collaborativa. Varie sono state in questi anni le modifiche sul regime di procedibilità del reato di appropriazione indebita e l’ipotesi più favorevole probabilmente è stata quella applicata in questo caso per il principio del favor rei.

