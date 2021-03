Varianti Covid, 108 i casi accertati nell'Aretino: i dati della Asl

12 marzo 2021 a

a

a

Sono 108 i casi di persone positive con varianti Covid accertati nel territorio aretino. E’ quanto emerge dal report diramato dalla Asl Toscana Sud Est che fotografa la situazione sanitaria alla data dell'11 marzo: sono 60 i casi di variante brasiliana, 46 di quella inglese e due di quella sudafricana. Secondo il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, “le percentuali delle varianti accertate con il sequenziamento sono assai basse. Ritengo comunque che il dato è in coerenza con le percentuali nel territorio nazionale”.

“La presenza di varianti” sottolinea ancora D’Urso, “è purtroppo un fattore che influenza in maniera determinante la crescita dei casi per il maggiore potere infettante del virus”.

Stando ai dati riferiti nel bollettino sanitario, sono complessivamente 294 i casi di variante accertati nell’intero territorio della Asl Toscana Sud Est: 177 di quella inglese, 115 brasiliana e due casi di sudafricana, quelli individuati nell’Aretino. Riguardo alle altre due province che fanno parte della Asl Toscana Sud Est, in quella di Siena sono 144 i casi di variante riscontrati; 40 i casi nel territorio della provincia di Grosseto

