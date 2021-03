Arezzo, t-shirt e attestati donati dagli ex pazienti Covid agli operatori sanitari: "Guariti grazie ai nostri eroi"

12 marzo 2021 a

Si sono ritrovati dopo mesi ma nessuno si era dimenticato dell’altro. Da una parte un gruppo di ex pazienti ricoverati nella degenza o nella terapia intensiva Covid. Dall’altra gli operatori sanitari. Nell’auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo i primi hanno consegnato ai secondi magliette e attestati. “Era una promessa che ci eravamo fatti in ospedale – ha ricordato Paolo Pacielli - A loro dobbiamo la vita”. “Con loro – ha aggiunto Piero Jacomoni – ho imparato a non avere paura”. Commossi gli altri ex pazienti presenti all'iniziativa: “Nella nostra disperazione ci hanno coccolati”. “Dobbiamo la vita all’eccellenza del San Donato e dei suo operatori”. A ricevere magliette e attestati la dirigente infermieristica della Asl, Vianella Agostinelli, e i coordinatori infermieristici di terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia: Roberto Bindi, Erika Tarquini e Manuela Caneschi. “Il loro ringraziamento è la cosa che ci fa più piacere e che più conta per noi”. A nome della Direzione dell’intera Asl Tse è intervenuta Barbara Innocenti, direttrice del presidio ospedaliero aretino: “La vostra presenza testimonia che si può combattere e vincere il Covid. Insieme abbiamo condiviso un pezzo importante di vita e il fatto che oggi possiate essere qui è per noi motivo di gioia ma anche di orgoglio professionale”.

