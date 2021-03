Arezzo, Coronavirus: la città piange per la morte di Luigi Spiganti farmacista e ristoratore. Zona rossa, arriva la comunicazione di Giani

12 marzo 2021 a

E' morto a 62 anni Luigi Spiganti. Era stato colpito dal Coronavirus. Aveva 62 anni e ad Arezzo era conosciutissimo per le sue attività: farmacista, ristoratore, sommelier. Una persona stimata e benvoluta. A darne notizia con commozione Confcommercio Arezzo. Sui social tanti messaggi di cordoglio e attestati di vicinanza alla famiglia.

Gigi Spiganti da circa un mese lottava contro il Covid. Si era reso necessario il ricovero in ospedale al San Donato di Arezzo per contrastare la polmonite. Poi le complicazioni e il quadro clinico è peggiorato. Grande appassionato di cucina e intenditore di vini, persona di cultura, dal tratto gentile, Spiganti era farmacista alla comunale 3 in zona Giotto.

Di successo per qualità e servizio il ristorante La Pieve, in Corso Italia, condotto con la moglie. Sommelier Ais, era intenditore e maestro, con una non comune competenza sulle produzioni internazionali. Il Corriere di Arezzo formula sincere condoglianze alla moglie Donatella e alle figlie Caterina e Costanza.

Il bilancio dei decessi legati alla pandemia, oltre trecento da inizio contagio, si appesantisce sempre più. Per il territorio oggi è un momento reso particolare anche dall'attesa per la comunicazione del governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, che alle 19.30 ha convocato i sindaco per comunicare la decisione sulla zona rossa. La Toscana dovrebbe rimanere arancione ma la provincia aretina rischia le ulteriori restrizioni, tutta o solo alcune aree che come il capoluogo Arezzo mostrano i dati peggiori.

