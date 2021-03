Arezzo, Coronavirus: altri 109 positivi e quattro morti, I ricoverati salgono a 119. Vaccinazioni, a Camucia coda e ritardi

12 marzo 2021 a

a

a

Coronavirus, ancora un bollettino pesante per la provincia di Arezzo quello di oggi venerdì 12 marzo 2021. Nuovi contagiati che restano sopra cento, 109 nelle ultime ventiquattro ore, quattro persone decedute all'ospedale San Donato, numero di ricoverati che cresce: 100 nei reparti in bolla Covid e 19 in terapia intensiva.

Nel giorno in cui la città di Arezzo piange la morte di Luigi Spiganti, 62 anni, farmacista, ristoratore e sommelier, sono decedute anche due donne di 92 e 83 anni e un uomo di 82.

I tamponi eseguiti sono stati 1435 ed hanno fatto emergere i 109 casi che portano a 2098 il numero degli attualmente positivi, considerate le 72 guarigioni. In cura domiciliare ci sono 1696 persone e in quarantena 3751 aretini.

Nella distribuzione geografica dei nuovi positivi 46 i casi ad Arezzo, 11 a Laterina Pergine Valdarno, 11 a Montevarchi, 7 a Bibbiena, 7 a Capolona, 5 a San Giovanni, 4 a Sansepolcro, 3 a Castelfranco Piandiscò e a Civitella, 2 a Cavriglia e Subbiano, 1 caso a Bucine, Castel Focognano, Chitignano, Cortona, Foiano, Loro Ciuffenna, Monte San Savino, Terranuova.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, prosegue la somministrazione e l'ultimo report dell'Asl dice che in provincia di Arezzo le vaccinazioni sono state 23.304, prima dose, e 7962 seconda dose.

Oggi si sono registrate difficoltà, segnalate dai cittadini, al centro di vaccinazione della Valdichiana posto a Camucia. Lunghe attese, ritardi di oltre un'ora e addensamenti di persone non proprio adeguati alla circostanza. Qualcosa non ha funzionato nell'organizzazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.