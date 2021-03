Covid, Toscana arancione ma provincia di Arezzo rossa. Il sindaco Agnelli (Castiglion Fiorentino): "Su 36 comuni il capoluogo e altri 12 sopra i limiti, noi no"

12 marzo 2021 a

Toscana arancione ma provincia di Arezzo rossa, Cosa non ha funzionato nel territorio? Perché numeri così pesanti soprattutto nel capoluogo? Come mai tanti contagi (oggi altri 109) e morti (oggi altri 4 tra cui il farmacista e ristoratore Luigi Spiganti)?

In attesa di risposte, che forse non ci saranno, la nuova realtà per l'Aretino è stata annunciata dal governatore della Regione, Eugenio Eugenio Giani. L'ufficialità è prevista per domani, 13 marzo, l'entrata in vigore delle restrizioni massime per tutta la provincia, lunedì 15.

Dunque la situazione è questa. Regione Toscana che resta arancione anche nella prossima settimana, dal 15 al 21 marzo. Indice Rt è a 1,20, vicinissimo alla soglia di 1.25 che fa scattare la zona rossa. Condizioni decisamente peggiori, però, per la provincia di Arezzo.

"Tre province superano la soglia di 250 contagiati per 100 mila abitanti" ha osservato Giani. "La provincia di Arezzo ha 266, quella di Pistoia 356 e a quella di Prato 366". Conseguenza: "propongo per queste province".

Situazione difficile dunque per il territorio aretino. Tra le reazioni, da segnalare quella del sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, che sottolinea come la vallata della Valdichiana, a se stante, non avrebbe i numeri da zona rossa. A fare da zavorra è il comune capoluogo Arezzo.

"La provincia di Arezzo diventa purtroppo rossa", scrive Agnelli in un post "a causa del superamento della soglia di pericolosità di 13 comuni su 36 tra cui il capoluogo. Resta da capire se il Governatore della Toscana nella giornata di domani potrà concedere una eventuale deroga almeno per i servizi dell'infanzia. Decisione molto dolorosa anche per le attività economiche, non solo per le scuole del nostro territorio, considerato che 4 comuni su 5 della Valdichiana Aretina tra cui anche Castiglion Fiorentino rientrano ampiamente sotto la soglia dei 250 casi su 100.000 abitanti".

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha dichiarato: "Non meritiamo la zona rossa, saremmo da zona arancione e in realtà anche gialla." Un risultato frutto del rispetto delle regole e di altre componenti compresa la fortuna. Con 24 casi positivi in tutto il grande territorio cortonese. Meoni ha fatto appello alla "meritocrazia" affermando che "se un popolo si comporta bene non può avere lo stesso profilo, la stessa valutazione di chi ha dati molto più alti".

