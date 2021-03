Arezzo, il mondo della Giostra piange Maria Grazia Zelli Marcantoni: ha combattuto un mese contro il Covid

Sonia Fardelli 13 marzo 2021 a

a

a

E' morta Maria Grazia Zelli Marcantoni, la prima donna consigliere del Quartiere di Porta Sant'Andrea. Se ne è andata ieri notte dopo aver combattuto per circa un mese contro il Covid.

Negli ultimi tempi era ospite presso la Casa Pia e negli ultimi giorni era stata trasferita ad Agazzi. Nel mondo della Giostra era molto conosciuta ed apprezzata anche per quello che aveva fatto insieme al marito Franco Marcantoni, imprenditore anche lui dirigente del quartiere biancoverde e negli ultimi anni della sua vita anche "medico del Buratto".

Toscana arancione ma provincia di Arezzo rossa. Il sindaco Agnelli (Castiglion Fiorentino): "Su 36 comuni il capoluogo e altri 12 sopra i limiti, noi no"

Maria Grazia Zelli aveva 79 anni. Attiva quartierista fin dalla giovinezza, assieme al marito Franco, scomparso otto anni fa, si era sempre distinta per il proprio impegno, trasmettendo la sua passione per la Giostra ai figli Michele, Daniele e Barbara. Negli anni ’80 iniziò la produzione, realizzandole a mano, delle coccarde biancoverdi che furono l’inizio dell’attività promozionale del Quartiere.

Fu lei, infatti, la prima responsabile del settore gadget e anche la promotrice di un numeroso “Comitato femminile”. Nel 1987 fu nominata nel Consiglio direttivo del Quartiere, divenendo così la prima donna consigliere a Porta Sant’Andrea. Anche dopo aver lasciato la carica, non aveva mai fatto mancare il proprio apporto al Quartiere, partecipando alla vita sociale assieme al marito.

Arezzo, Coronavirus: altri 109 positivi e quattro morti, I ricoverati salgono a 119. Vaccinazioni, a Camucia coda e ritardi

Da qualche anno, dopo la scomparsa del marito e della figlia Barbara, si trovava, viste anche le sue condizioni fisiche, presso l'istituto Vittorio Fossombroni di Arezzo. Una persona molto espansiva che aveva molti amici nel mondo della Giostra. Anche Fiorella Castelli, che è diventata consigliera dopo Grazia Zelli, la ricorda con affetto.

"Grazia ci ha aperto la strada nel Quartiere - dice - è stata la prima ad entrare nel Consiglio direttivo. Ed ha portato subito nuove idee, come quella di fare gadget con i colori del quartiere. Era attivissima poi in tante altre iniziative, come i mercatini che facevamo per raccogliere fondi per l'Enpa. Era sempre in prima linea e pronta a dare una mano. La ricordo con tanto affetto."

“L’ultima volta l’ho vista un anno fa, - ricorda Gianni Sarrini, ex dirigente biancoverde – parlammo un po’ dei vecchi tempi e nel congedarsi mi disse di salutare ‘quei ragazzi del Quartiere’, ovvero noi coetanei dei suoi figli e che, anche se ormai adulti, per lei rimanevamo sempre i suoi ragazzi. Per la nostra generazione è stata un punto di riferimento, oggi perdiamo un pezzo della nostra storia. Sono vicino a Daniele e Michele”.

“Grazia è stata un esempio concreto di attaccamento ai nostri colori e di amore per il Quartiere e la Giostra che ha saputo trasmettere ai propri figli e nipoti, – la ricorda il rettore Maurizio Carboni – inchiniamo le nostre bandiere alla sua memoria ed abbracciamo forte i figli Daniele e Michele e gli adorati nipoti”. La salma di Maria Grazia Zelli è esposta alla Misericordia di Arezzo dove, questa mattina alle 11 si terrà il funerale. Alla cerimonia parteciperà anche una delegazione del Quartiere.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.