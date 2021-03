Arezzo, automobilista fa pipì sul lettore di banconote del distributore di benzina in Casentino e lo manda ko: denunciato

13 marzo 2021 a

Fa pipì sulla colonnina di pagamento del distributore di benzina, lo danneggia e viene denunciato. Singolare episodio in Casentino dove i carabinieri sono risaliti all'autore del gesto. Il fatto risale alla fine di febbraio 2021. La colonnetta per il pagamento automatico del carburante era stata messa ko e il gestore, accortosi di quanto aveva subìto, si era rivolto ai carabinieri della stazione di Strada in Casentino per sporgere denuncia contro ignoto.

Le indagini dei militari della stazione e della compagnia di Bibbiena avevano permesso di ricostruire l'episodio: un automobilista, poco prima del coprifuoco notturno, si era fermato presso il distributore di carburante e dopo aver effettuato le operazioni e pagato, aveva orinato all’interno dell’accettatore/lettore di banconote danneggiandolo irrimediabilmente e bloccando la possibilità di pagamenti ulteriori.

Il gestore - rende noto la compagnia Carabinieri di Bibbiena - oltre a constatare di essere stato destinatario di un atto di profonda inciviltà, doveva fare i conti con quello che era, a tutti gli effetti, un danneggiamento di discreta gravità.

I militati dell'Arma dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza, hanno riconosciuto un uomo già loro noto, che effettivamente, si rendeva protagonista del gesto e del danneggiamento.

Per lui è scattata una denuncia a piede libero alla procura di Arezzo per danneggiamento, avendo causato un danno di oltre mille euro, di fatto non coperto dall’assicurazione, alla colonnina dei pagamenti, impedendo al gestore di condurre normalmente la propria attività e agli altri automobilisti di effettuare il rifornimento.



