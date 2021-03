Calcio serie C, mister Stellone ha scelto gli undici per la sfida di oggi dell'Arezzo con la Fermana. Obbligatorio vincere

Sonia Fardelli 13 marzo 2021 a

Mister Stellone ha svelato la formazione dell'Arezzo per il match di oggi pomeriggio alle 15 al Comunale contro la Fermana. "Non si sa mai - ha detto sorridendo - chissà che dire la formazione prima non porti bene."

Ad indossare la maglia amaranto saranno Sala, Maggioni, Cherubin, Sbraga, Pinna, Arini, Altobelli, Serrotti, Piu, Perez e Iacoponi.

"Ho scelto questi undici giocatori - ha continuato mister Stellone - perchè a mio avviso con loro in questo momento posso puntare a centrare l'obiettivo contro la Fermana, vincendo la partita. Si devono fare delle scelte e queste spettano sempre all'allenatore. Nel calcio tutti sono importanti e nessuno è indispensabile. E in questa ultima parte del campionato avremo modo di fare scendere in campo altri giocatori." Roberto Stellone non si è invece sbilanciato sul modulo che adotterà: "

Ho messo in campo giocatori che possono cambiare modulo anche in corsa durante la partita. A volte i moduli possono essere un modo di fare pressione sull'avversario, ma noi adesso lavoriamo al di là dei moduli. Su alcuni concetti basilari, come quello di coprire più spazio possibile. Dobbiamo però essere molto più concentrati e precisi sulle conclusioni. A questo punto non possiamo sbagliare niente. La Fermana è una squadra molto fisica e noi dobbiamo rispondere colpo su colpo." L'obiettivo di oggi è comunque chiaro: la vittoria.

"Vincere con la Fermana - ha detto Stellone - ci darebbe davvero una bella boccata di ossigeno e alzerebbe il morale in vista degli altri incontri con Fano e Imolese. A mio avviso questo trittico di partite è molto importante per la salvezza e ci punto molto. Questo non vuol dire che se non rispettiamo il tabellino che mi sono fatto nella mia mente, poi siamo spacciati. Penso però che vincere oggi ci darà un grosso vantaggio nella corsa per la salvezza."

E sulle condizioni e le qualità tecniche dei giocatori amaranto mister Stellone non ha dubbi: "La squadra sta cominciando a girare nel giusto modo. A San Benedetto abbiamo fatto un passo falso, ma non abbiamo giocato male. A fine partita ero arrabbiatissimo, ma arrabbiati erano anche i giocatori. Dobbiamo dire che le cose non ci sono neppure girate troppo bene. La palla spedita sulla traversa da Serrotti poteva finire in rete.

Ed allora sarebbe stata tutta un'altra storia." Questo infine l'elenco di tutti i convocati per la partita di oggi alle ore 15 al Comunale contro la Fermana: Altobelli, Arini, Benucci, Carletti, Cerci, Cherubin, Cutolo, Di Grazia, Di Paolantonio, Iacoponi, Luciani, Maggioni, Perez, Pinna, Piu, Sala, Sbraga, Serrotti, Stampete, Sussi, Tarolli e Zitelli.



