Arezzo, signora di 80 anni perde il controllo dell'auto per colpa del sedile che si muove e finisce nella vasca dei giardini

Perde il controllo dell'auto e finisce nella vasca di una delle fontane decorative nei giardini davanti alla stazione ferroviaria di Arezzo. E' successo questa mattina, sabato 13 marzo 2021. Per fortuna la signora non ha riportato conseguenze fisiche ma la paura è stata tanta e il rischio elevato.

In base a quanto ricostruito dalla Polizia Municipale che era nei pressi con una pattuglia, la donna proveniva da viale Michelangelo alla guida di una Fiat Panda. Improvvisamente il sedile dell'utilitaria si sarebbe mosso nei suoi binari, per un difetto o perché agganciato male, fatto sta che la conducente della macchina non è arrivata al pedale del freno e la Panda ha proseguito la corsa senza arrestarsi.

Non è riuscito l'utilizzo del freno a mano e non ha spento il quadro. L'auto è terminata sulla vasca, superando il bordo con le ruote davanti, in bilico. Sul posto è arrivato anche un parente della signora e il carro attrezzi che ha rimosso il veicolo.

