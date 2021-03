Arezzo, Giostra del Saracino: a 80 anni Mario Capacci vince la sua sfida contro il Buratto

Sonia Fardelli 14 marzo 2021 a

Aveva promesso due "stoccate" contro il Buratto ad ottant'anni suonati. Invece poi Mario Capacci ci ha preso gusto ed in sella alla cavalla grigia Vida è andato ben oltre, mettendo in fila un tiro dietro l'altro e non ascoltando neppure il consiglio prudenziale degli amici di non andare troppo sotto l'automa, munito, come in Giostra, anche di mazzafrusto. Insomma il record è stato fatto ed è valido a tutti gli effetti.

Mentre scaldava il cavallo prima dei tiri, alla domanda dei suoi aiutanti "Mario è tutto apposto?", Capacci ha risposto sorridendo "Ci vorrebbero venti anni in meno, mica uno. Ma state tranquilli che ho allertato anche il Pegaso."

"Sono proprio contento - ha detto a fine impresa, passando dalla lancia al microfono - di chiudere così la mia carriera di giostratore. Ad ottant'anni monto ancora a cavallo, galoppo e sono riuscito anche a tirare contro il Buratto. Certo non è la Giostra e questo non è l'automa di Piazza Grande, ma vi assicuro che una bella bottarella la dà, visto che non ha la molla scattante come quella dell'originale. Quando colpisci il tabellone, senti la mano pizzicare." Ad ammirare l'impresa di Mario Capacci anche Gabriele Veneri, nella veste non di consigliere regionale, ma di amico e cavaliere.

"Non ho guardato dove sono finiti i tiri di Mario - ha detto - per me è uno da cinque e lancia spezzata. E' un'ispirazione. E' stato un imprenditore di successo, un grande giostratore e cavaliere, un leader in ogni gruppo." E perchè questo giorno fosse memorabile Veneri gli ha regalato un piatto in rame con inciso

"A Mario Capacci per per i primi 80 anni da capitano, cavaliere e giostratore." Mario Capacci è stato infatti il primo giostratore aretino negli anni Settanta a competere con un gruppo di accreditati cavalieri faentini e folignati. Ha sfidato per la prima volta il Buratto nel 1972 per il quartiere di Porta Sant'Andrea, sostituendo dopo aver fatto solo tre giorni di prove il famoso Tripolino che si era rotto uno costola. Poi il resto della storia lo conoscono tutti, una lancia d'oro con Porta Crucifera e sette per Porta del Foro in coppia con Paolo Parigi, la prima accoppiata di giostratori tutti aretini, che aprì la pista agli attuali. Un grande giostratore in Piazza, ma anche un testimonial nel mondo della scuola aretina, con il gruppo Cavalieri di Arezzo, che ha visto tra i suoi ranghi giostratori e cavalieri di grande calibro, tra cui appunto anche i fratelli Luca e Gabriele Veneri.

"Luca la prima volta che è venuto all'estero con noi - racconta Mario Capacci - aveva solo sedici anni e la mamma Rosi, mi diceva sempre prima di partire: "mi raccomando il mi' cittino". Che cavaliere è diventato poi lo sanno tutti." Mario Capacci si è poi lasciato andare condividendo trent'anni di Giostra, con aneddoti curiosi e racconti del dietro le quinte. Ricordi di tanti big della lizza, che adesso non ci sono più. "Mi ricordo - ha detto commosso - che Franco Ricci prima che io andassi a tirare contro il Buratto, mi dava sempre una pacca sulla gamba e mi diceva "auguri". Ed io so, conoscendo la persona, che erano veramente di cuore."

E ancora a distanza di tanti anni anche di un pizzico di competitività ricordando i tanti spareggi corsi e vinti.

"In un'intervista televisiva fatta anni fa - ha detto Capacci con una punta di ironia - mi paragonavano al giostratore di Porta Crucifera Tabanelli, contro il quale ho corso e vinto tanti spareggi. Lo speaker non faceva altro che dire di quanto era bravo. Quando alla fine mi diedero la parola non ho resistito ed ho sbottato: sarà anche bravo, ma ha vinto in tutto quattro lance d'oro ed io otto. Nell'automobilismo chi viene doppiato si fa da parte."

Un personaggio unico, schietto e diretto in Piazza prima come giostratore e poi come preparatore. "Come allenatore ho vinto - ha ricordato - altre otto lance d'oro con Maurizio Gori, Daniele Gori e Piergiovanni Capacci, ma l'ho fatto sempre con il cuore, per pura passione, senza mai guardare ad un caffè. La Giostra è stata la mia vita."

Mario Capacci ha ricevuto ieri anche uno stemma in ceramica dal quartiere di Porta Sant'Andrea, consegnato dal rettore Maurizio Carboni e dal capitano Mauro Dionigi.

"Io mi ricordo molto bene l'esordio in biancoverde di Capacci - ha detto Dionigi - è stata la prima volta che mi sono vestito come figurante. Peccato che non è riuscito a dare una vittoria al nostro quartiere, ma noi lo abbiamo sempre chiamato ad ogni nostra iniziativa. E adesso ci ha ripagato così, dedicandoci gli ultimi suoi tiri contro il Buratto, visto che siano l'unico quartiere al quale non ha portato una vittoria, nè come giostratore nè come allenatore. E' un grande e spero che animi ancora l'ambiente della Giostra con i suoi aneddoti e ricordi."

