Arezzo, Lucia Tanti replica agli attacchi su Ghinelli negli Usa nel difficile momento: "Piena operatività, critiche da antiquati"

L’assenza fisica del sindaco Ghinelli nella città bersagliata dal virus e che diventa zona rossa, accende le contestazioni politiche. “Pantomima senza dignità”, arrivano a definirla Francesco Romizi, capogruppo di Arezzo 2020, e Michele Menchetti, capogruppo M5S. “Quanto deve durare non soltanto l’assenza, ma il silenzio?” affermano ad una voce gli esponenti di opposizione a Palazzo Cavallo. Da diverse settimane oltre Oceano - ultima apparizione pubblica alla festa della Madonna del Conforto - il primo cittadino ha lasciato l’Italia per la California per motivi personali.

Un viaggio con la moglie Marjorie Layden, colpita recentemente da un gravissimo lutto. Ghinelli ha continuato a lavorare a distanza, da remoto, seguendo la vita cittadina e l’andamento della pandemia, partecipando a riunioni on line, come del resto l’ultimo consiglio comunale, mantenendosi in contatto continuo con il Comune e la giunta. Ciò che irrita Romizi e Menchetti è il fatto che il sindaco non ha mai palesato la sua ’non presenza’ in città. “Lo dica sindaco: sono lontano da Arezzo e la motivazione è questa. Siamo certi che sarà assolutamente legittima, ma almeno porrà fine a questa pantomima”.

I due consiglieri di opposizione contestano a Ghinelli di trattare Arezzo come “il consiglio di amministrazione di una holding”, controllabile a distanza. “Arezzo non è la sede spersonalizzata di una finanziaria ma una città di 100.000 donne e uomini che vivono con difficoltà il momento attuale, tra l'altro appena entrati in zona rossa a causa della pandemia”. Romizi e Menchetti usano toni forti con un richiamo alla “dignità” che “manca a chi si collega tre volte alla settimana su un social per inutili bollettini mostrando come sfondo la sala di giunta di palazzo comunale. Un luogo a questo punto fantasma, di una città inesistente per citare Calvino, buono solo per chi deve fingere di essere qua mentre non lo è. Perché questa finzione e questo silenzio?”.

Il rientro di Ghinelli in città è previsto in settimana. Intanto Lucia Tanti replica così a Romizi e Menchetti: “Una osservazione, la loro, che avrebbe senso se fossimo nell'ultimo lustro dell'800 quando ci si spostava con le carovane, si comunicava con il piccione o con le bottiglie in mare”. Tanti prosegue: “In un mondo dove si studia, lavora, ci si forma, si impara, si decide ed interagisce con un clic e con videoconferenze da Tokio, a Londra passando per Poti e pure ormai coinvolgendo i paesi ex comunisti tanto cari al consigliere Romizi, trovo veramente questa nota quasi disperata, giusto per dire qualcosa. Il Sindaco garantisce piena operatività, è questo il punto essenziale, vero e riscontrato da tutti".

Marco Donati, capogruppo di Scelgo Arezzo, in un suo post dopo la dichiarazione del passaggio della città e della provincia in zona rossa, scrive su Facebook: “Guidare una città in questi momenti è un compito difficile e non mi sono mai permesso, o mi permetto, di criticare gli attuali amministratori per la gestione dell’emergenza. Sarebbe contemporaneamente stupido e scorretto incolpare qualcuno per la diffusione di questo dannato virus.”

Poi aggiunge: “Allo stesso tempo mi sento di esternare un malessere. In questo momento la città ha bisogno di messaggi di conforto da parte dei suoi amministratori, di una comunicazione calata nelle difficoltà dei propri concittadini e vicina ai sentimenti di paura e preoccupazione presenti in ciascuno di noi. Forse, in questa fase così complessa nella quale vengono meno le certezze e scarseggiano le risposte, non farebbe male avvertire maggiore presenza da parte di chi guida la città e un po’ più di cuore”.

