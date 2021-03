Arezzo, parroco positivo al Covid niente messe per dieci giorni

14 marzo 2021 a

Il post è arrivato sulla pagina facebook della parrocchia di San Firenze. A scriverlo il parroco di San Firenze e di Staggiano che ha dichiarato la sua positività al Coronavirus e ha informato i fedeli che le “messe non ci saranno per i prossimi dieci giorni”. “A seguito della febbre che ho da martedì, mi sono sottoposto ad un tampone che ha dato esito positivo - si legge - Per i prossimi dieci giorni le celebrazioni a Staggiano e a San Firenze saranno sospese. Le catechesi si possono continuare a distanza”. E dunque niente più messe per dieci giorni e nessun parroco a sostituirlo. La notizia del parroco positivo al Covid, ha destato qualche preoccupazione tra i parrocchiani. Ma lui stesso assicura che tutti i contatti sono già stati avvertiti. Il sacerdote sta bene, è asintomatico e sta passando in canonica la quarantena. Tanti i fedeli che hanno voluto mandare un messaggio di pronta guarigione al parroco ben voluto da tutti. In queste ultime domeniche, ha sempre celebrato la messa delle ore 11, al parco dell’oratorio, in attesa che la bella stagione possa consentire di riprendere l’abitudine dello scorso anno e di celebrarla sul prato di San Francesco.



