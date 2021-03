Arezzo, caso Martina Rossi morta nell'hotel: a Genova processo agli altri due amici per false dichiarazioni al pm

Luca Serafini 15 marzo 2021 a

In attesa del processo d’appello bis per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, il 7 aprile a Firenze, oggi riflettori puntati su Genova. Tocca a Enrico D’Antonio e Federico Basetti, gli altri due amici della comitiva aretina a Palma di Maiorca nell’estate 2011. Erano le prime ore del 3 agosto quando Martina Rossi, studentessa genovese di architettura, morì precipitando dalla camera 609 dell’hotel Santa Ana. In programma stamani nel capoluogo ligure la prima vera udienza per il processo “costola” incentrato sull’accusa di false dichiarazioni al pubblico ministero

. Enrico e Federico sono a giudizio per le risposte date agli inquirenti di Genova dopo che la magistratura italiana aveva deciso di aprire l’inchiesta sulla fine della ragazza, archiviata in un battibaleno dalle autorità spagnole. Nella condotta due giovani, 29 e 28 anni, la procura ha ravvisato elementi di reticenza e falsità per favorire Luca e Alessandro, gli amici sui quali pende ancora l’accusa ben più grave di tentata violenza sessuale di gruppo, dopo che la Cassazione ha annullato le assoluzioni. Martina, in slip, senza pantaloncini, sarebbe caduta per sfuggire ad una aggressione sessuale, scavalcando il terrazzino, sostiene l’accusa. Caso apertissimo e incanalato su binari straordinariamente veloci per evitare la prescrizione dopo un iter lungo e tortuoso. Per Vanneschi e Albertoni in primo grado ad Arezzo c’era stata la condanna a sei anni di reclusione per tentato stupro (tre anni) e morte in conseguenza di altro reato (altri tre), poi caduta in prescrizione.

Gli altri due giovani a processo, oggi probabilmente non saranno in aula; gli avvocati Alessandro Serafini e Massimo Scaioli presenteranno questioni preliminari di natura giuridica. La notte prima della tragedia, alle Baleari, la comitiva di ventenni di Castiglion Fibocchi dopo la discoteca si era divisa.

Enrico e Federico ad amoreggiare in camera con due ragazze genovesi; Luca e Alessandro di sopra, nella camera 609, con l’ospite Martina. Cosa accadde è il cuore del processo principale che va rifatto a Firenze. D'Antonio e Basetti devono invece rispondere dinanzi al giudice Paolo Lepri, di Genova, dei “non ricordo” dei “non so” e delle presunte frasi di comodo date al pm Biagio Mazzeo. Il reato di favoreggiamento è stato assorbito da quello di false informazioni al pubblico ministero.

Parte civile - e testimoni - babbo Bruno e mamma Franca, che fecero riaprire il caso in Italia non credendo al suicidio o all’incidente. Probabile che si riaccendano le luci dei media nazionali. Sui social molto attivo un gruppo che chiede giustizia e verità per Martina. Vicenda intricata, oggi tappa con possibili colpi di scena dopo quello di gennaio quando la Suprema Corte anziché sigillare la storia con un nulla di fatto stracciò l’assoluzione di Luca e Alessandro, rispediti sullo scomodo crinale tra innocenza e colpevolezza.

