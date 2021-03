Arezzo, via ai lavori al fienile di Benigni (La Vita è Bella) e la casa leopoldina diventa centro della cultura rurale toscana

Sonia Fardelli 15 marzo 2021 a

Partono i lavori per ristrutturare il fienile "Buongiorno principessa" e la casa colonica attigua che hanno fatto da suggestivo sfondo al film La Vita è bella di Roberto Benigni. Proprio quello dove ad inizio film Dora (Nicoletta Braschi) cade tra le braccia di Guido (Benigni) che la saluta per la prima volta con l'ormai famoso "Buongiorno principessa".

"I lavori cominceranno questa settimana, forse già oggi - dice il primo rettore della Fraternita Pier Luigi Rossi - la gara è stata vinta da una ditta casentinese che per prima cosa provvederà a mettere in sicurezza il tetto della casa, ricostruendo anche la piccionaia di questa leopoldina di metà Settecento donata alla Fraternita dal conte Occhini. Poi verrà anche ricostruito il fienile. Per la parte grezza del restauro ci vorranno 400 mila euro. Il resto dipende da come vogliamo sistemare gli interni e cosa metterci."

La Fraternita dei Laici ha in mente però grandi progetti per questo complesso rurale ubicato nel territorio comunale di Castiglion Fibocchi in località Il Poggiale.

"Siamo andati anche in Regione dal presidente Eugenio Giani - continua Pier Luigi Rossi - per presentare il nostro progetto. L'idea è quella di trasformare questo complesso in una testimonianza del paesaggio agricolo e rurale della nostra Toscana. Un centro dove studiare la biodiversità agroalimentare e l'architettura rurale che dal Settecento in poi con la riforma di Leopoldo ci ha lasciato, sparsi per le nostre campagne, tanti capolavori. Il presidente Giani ha accolto favorevolmente questo nostro progetto e il consigliere Marco Casucci ci ha promesso che presenterà una mozione per promuoverlo."

Un progetto ambizioso nel quale la Fraternita dei Laici vuol coinvolgere oltre al Comune di Arezzo e quello di Castiglion Fibocchi anche la Regione.

"Siamo cercando buone alleanze per portare avanti questo progetto - dice Pier Luigi Rossi - Non vogliamo solo restaurare un complesso rurale, mettendo apposto delle pietre. Vogliamo dargli un'anima, salvarlo come bene paesaggistico, culturale e artistico. Un luogo che testimonia il lavoro agricolo dell'uomo. Intorno a questa grande casa colonica troviamo tutto: gli olivi, il grano, le viti. Roberto Benigni poi nel suo film La vita è bella lo ha utilizzato per promuovere tutto il paesaggio toscano."

E per Benigni è già pronta un'altra lettera dopo averlo già reso partecipe dell’interesse su questo angolo di territorio aretino.

"Ma voglio aspettare a spedirla - dice il primo rettore della Fraternita Pier Luigi Rossi - da buon toscano che sono, come lo è Benigni, voglio attendere che sia posta la prima pietra. Poi partirà anche questa nuova missiva con la quale cercheremo di coinvolgere Roberto Benigni in questo nostro ambizioso progetto."

Già subito dopo il crollo del fienile "Buongiorno principessa" la Fraternita aveva scritto una lettera a Benigni per informarlo dell'iniziativa e per invitarlo ad Arezzo, quando sarà possibile, per un viaggio alla riscoperta della cultura contadina.



