Arezzo, sbocciano fiori sul monumento alle vittime della Resistenza al posto delle lettere mancanti

Sbocciano fiori al posto delle lettere staccate. Nobile gesto al monumento ai Caduti della Resistenza compiuto da un gruppo di aretini.

Al Poggio del Sole, l’omaggio per sensibilizzare e accelerare il restauro. Dopo la segnalazione del Corriere di Arezzo, c’è stato chi ha voluto compiere l’originale gesto simbolico. I fiori sono stati deposti da un gruppo di cittadini che ha a cuore il monumento e i valori che rappresenta.

“Spontaneamente, senza sigle, senza mettersi sotto i riflettori e senza desiderare di essere citati” ci tengono a precisare gli autori che preferiscono l’anonimato “abbiamo compiuto un gesto civile, anche grazie alla sollecitazione dell’articolo del Corriere di Arezzo.

Avevamo notato da due settimane che la scritta era stata danneggiata e quindi abbiamo condiviso la posizione del giornale. È importante ripristinare le lettere e auspichiamo che il restauro già annunciato dall’amministrazione comunale possa concludersi prima della cerimonia del 25 aprile”.

Il gruppo di cittadini è lo stesso che alcuni anni si era fatto promotore per restituire dignità al monumento abbandonato da tempo.

L’altra volta la scritta era mancante di 43 lettere. Praticamente delle 50 ne erano rimaste solo sette. La situazione era decisamente peggiore.

“Dopo il nostro interessamento fu ricomposta”. Dal 2018 sono passati solo tre anno e adesso ne mancano già cinque. È quindi importante intervenire subito.

Nel 2018 i cittadini avevano simbolicamente posizionato delle lettere colorate per attrarre l’attenzione in modo da sensibilizzare gli amministratori e l’opinione pubblica.

“Adesso abbiamo di nuovo voluto compiere un gesto civile mettendo insieme gentilezza e fermezza per chiedere il restauro”.

Un restauro che è già nei programmi del Comune. Infatti l’assessore Alessandro Casi non ha perso tempo e dopo aver letto l’articolo del Corriere di Arezzo, si è recato di persona al Poggio del Sole per capire cosa era accaduto per poi impegnarsi a ricostruire la scritta entro il giorno della Liberazione quando le autorità si ritroveranno per rendere omaggio ai caduti della Resistenza Aretina.

“Gli uffici” conferma l’assessore Casi “sono rimasti sorpresi. Il monumento era stato sistemato appena tre anni fa. Adesso già cinque lettere sono state staccate e l’impegno è di sistemarlo. Non sarà un lavoro semplice in quanto le lettere dovranno essere ricostruite artigianalmente”.

