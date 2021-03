Arezzo, studentessa di 14 anni trovata morta in casa vicino al computer. Probabile malore improvviso durante la dad

15 marzo 2021 a

Dramma a Monterchi: una studentessa di 14 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. E' successo questa mattina nel comune della Valtiberina, in località Le Ville, e del caso si sta occupando la procura. La giovane era senza vita vicino al computer acceso con il quale avrebbe seguito le lezioni scolastiche in dad. Si tratterebbe di decesso per cause naturali.

Un malore improvviso. E' stata la mamma, rientrando nell'abitazione, a fare la terribile scoperta. Era uscita di casa per il lavoro e tutto sembrava a posto. Il giorno precedente la giovane stava bene e pare non soffrisse di particolari disturbi.

Questa mattina, lunedì 15 marzo, si è alzata per fare colazione e per seguire a distanza l'attività scolastica a causa della chiusura degli istituti per la zona rossa scattata in tutto il territorio della provincia di Arezzo. Sul posto i carabinieri e i sanitari. Purtroppo per la 14enne non c'era nulla da fare. La procura della repubblica attende una relazione, il decesso per cause naturali sembra certo, ma si procederà all'autopsia.

