Arezzo, morte di Martina caduta dal balcone: in bilico il processo a Genova per false dichiarazioni agli altri due giovani

E' in bilico il processo ai due giovani aretini accusati di false dichiarazioni al pubblico ministero nelle indagini sulla morte di Martina Rossi, ventenne di Genova caduta dal bacone dell'hotel di Palma di Maiorca il 3 agosto 2011. Nell'udienza celebrata a Genova davanti al giudice Paolo Lepri, l'avvocato Alessandro Serafini, che assiste uno dei due giovani di Castiglion Fibocchi, ha presentato una eccezione di natura tecnica e giuridica che, se accolta, potrebbe interrompere il procedimento e riportarlo alla fase delle indagini preliminari.

L'altro avvocato, Massimo Scaioli, si è associato e il giudice si è riservato la decisione fissando la prossima udienza per il 23 marzo. In caso di normale prosecuzione del processo, prossime date il 10 e 13 maggio e il 10 giugno.

A Genova non erano presenti Enrico D'Antonio e Federico Basetti, gli imputati. C'erano i genitori di Martina, babbo Bruno e mamma Franca, parte civile. Presenti anche alcuni sostenitori del gruppo he chiede verità e giustizia per la fine della ragazza che hanno dimostrato la loro richiesta.

Intanto il 7 aprile a Firenze via al processo di appello bis, quello che deve sanare gli errori indicati dalla Cassazione che ha annullato le sentenze di assoluzione del giudici fiorentini per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. In primo grado ad Arezzo erano stati condannati a sei anni per morte in conseguenza di altro reato (prescritto) e per tentato stupro. L'accusa dalla quale si difendono è l'aver tentato un approccio sessuale sulla giovane che tentà di sfuggire dalla camera dell'hotel al sesto piano. Per scavalcare il balcone precipitò nel vuoto.

Nel processo "costola" di Genova, secondo la procura di Genova i due giovani della comitiva in vacanza a Palma avrebbero cercato di agevolare Luca e Alessandro con risposte reticenti e fuorvianti rese al pm Biagio Mazzeo che aveva riaperto il caso in Italia dopo l'archiviazione delle autorità spagnole che esclusero responsabilità di terzi nella morte di Martina.

