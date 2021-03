Arezzo, morta a 14 anni in casa accanto al computer acceso per le lezioni in dad: autopsia per chiarire le cause

16 marzo 2021 a

a

a

Dovrà essere l’autopsia a stabilire la causa del decesso della 14enne studentessa residente nel comune di Monterchi. Una tragedia che ha colpito la Valcerfone dove la famiglia, originaria dell’Albania, si era trasferita da pochi mesi. È stata la mamma, rientrando nell’abitazione ubicata in località “Il Colle” nella frazione di Le Ville lungo la Senese Aretina, a fare la terribile scoperta.

E' successo ieri mattina, lunedì 15 marzo: il computer era già stato accesso, in attesa della dad. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri della Compagnia di Sansepolcro: si tratterebbe di un decesso avvenuto per cause naturali, seppure è stata disposta l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni all’ospedale di Montevarchi.

La madre è domestica di una famiglia della zona, mentre il padre non vive con loro: quando è uscita di casa sembrava tutto a posto, il giorno precedente la giovane stava bene e pare non soffrisse di disturbi particolari. Il suo corpo è stato trovato accanto alla scrivania e attorno non è stato trovato nulla di sospetto.

La 14enne frequentava il primo anno del tecnico commerciale (ragioneria) “Luca Pacioli” a Sansepolcro: notizia che ha scosso l’intera comunità e i compagni di classe. Avrebbe dovuto seguire le lezioni scolastiche in dad a seguito della chiusura di tutti gli istituti della provincia di Arezzo per zona rossa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.