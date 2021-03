Arezzo, a Castiglion Fiorentino il sindaco Agnelli conferma: "Niente processioni pasquali ma statue del Cristo esposte"

16 marzo 2021 a

Niente processioni della Settimana Santa, il sindaco di Castiglion Fiorentino lo annuncia con un post. "Per il secondo anno consecutivo e credo con il sommo dispiacere di tutti le tradizionali Processioni della Settimana di Pasqua nella Città di Castiglion Fiorentino, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, non potranno essere svolte", scrive Agnelli su Facebook.

"Pertanto in accordo con Monsignor Marcello Colcelli e le tre storiche Compagnie" prosegue il sindaco "è stato deciso di portare le tre statue che sarebbero uscite in Processione fuori dalle rispettive sedi con le seguenti modalità:

- Martedì Santo 30 marzo la Compagnia di Sant'Antonio dalle 10 esporrà e custodirà la statua del "Cristo nell'Orto degli Ulivi" presso la Chiesa di San Francesco fino alle 18 quando inizierà la celebrazione della Santa Messa;

- Mercoledì Santo 31 marzo la Compagnia della Buona Morte alle 10 benedirà con il proprio Correttore Padre Airò la nuova statua del "Cristo legato alla colonna" che rimarrà esposta e custodita nella Chiesa di San Francesco fino alle 18 quando inizierà la celebrazione della Santa Messa;

- Venerdì Santo 2 aprile la Compagnia del Gesù esporrà la statua del "Cristo Morto" in Collegiata dalle 10 e fino alla fine delle celebrazioni del Venerdì Santo."

Con rammarico, dunque, Agnelli certifica ciò che era nell'aria da tempo e che è diventato certezza adesso con le nuove restrizioni e l'ondata del contagio Covid che non si arresta. Anche nel 2021 niente processioni con incappucciati, torce e corteo con le statute per strada nel centro storico. Momento di fede, di tradizione e anche di richiamo culturale e turistico. Tutto rimandato causa pandemia.

