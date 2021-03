Arezzo, Banca Etruria: chiesta condanna per Fornasari, Bronchi e Canestri su falso in prospetto. Sentenza prima della prescrizione

17 marzo 2021 a

“Un anno e mezzo di reclusione per Luca Bronchi e Giuseppe Fornasari, un anno per David Canestri”. Mentre il pm Julia Maggiore scandisce al giudice Stefano Cascone le richieste di condanna, Bronchi e Canestri - l’ex direttore generale di Etruria e l’ex responsabile Risk Management - sono lì, in aula, tra carte e appunti presi durante la requisitoria del magistrato.

L’ex onorevole Fornasari, che di Bpel fu presidente, invece non c’è. Tutti e tre sono imputati nel filone del “falso in prospetto”, uno dei canali giudiziari in cui è deflagrata la storia della banca aretina che forse si poteva salvare e invece colò a picco. Con danni per i risparmiatori e beghe per gli ex amministratori, manager, funzionari, dipendenti di via Calamandrei.

Sprint finale per il processo con la parola alle difese il 6 aprile e poi sentenza che arriverà prima che la prescrizione possa fagocitare il terzo dei documenti “incriminati”. Quello del dicembre 2013, mentre i precedenti - aprile e giugno - sono già evaporati. Il filone del falso in prospetto è agganciato all’emissione delle obbligazioni “junior” che avvennero in due tranche nel 2013 (fra estate e autunno): quei bond successivamente azzerati dal decreto di risoluzione del 22 novembre 2015.

Con soldi in fumo per migliaia di risparmiatori. Secondo la procura il direttore Bronchi, che agiva su mandato del cda, nel prospetto relativo a quella congiuntura finanziaria avrebbe nascosto (con la collaborazione tecnica di Fornasari e Canestri) la situazione drammatica di Etruria. Una mancata segnalazione al pubblico degli investitori, ritenuta grave. Non si sarebbe fatto riferimento al forte aumento dei crediti deteriorati che faceva traballare l’istituto di via Calamandrei, come poi a dicembre il governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco fece presente con l’appello, inascoltato, a realizzare la fusione con un altro istituto di elevato standing. Insomma, il processo ruota sul prospetto elaborato in banca che non avrebbe contenuto, ritiene il pm, le necessarie informazioni da cui sarebbe invece emerso che comprare obbligazioni subordinate Bpel era un’avventura ad alto rischio.

Le difese di Fornasari, Bronchi e Canestri sostengono che un prospetto ingannevole non sarebbe certo passato indenne al vaglio di Consob. Gli stessi tre imputati sono stati processati sull’ostacolo alla vigilanza: assolto Canestri, difeso dall’avvocato Luca Fanfani, condannati in appello Fornasari e Bronchi: un anno e un mese. Fornasari e Bronchi attendono anche l’appello per la bancarotta dopo la condanna in abbreviato a 5 anni. Tutti gli altri del maxi processo crac domani nell’aula anti - Covid in Sala dei Grandi. Tornando al falso in prospetto, nonostante la prescrizione che incombe, alla sentenza di primo grado si arriverà. Poi stop. Ma in caso di condanne, le statuizioni civili possono fare male.

