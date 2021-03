Arezzo, realizzata in Polonia copia della statua del Cristo per salvare l'originale ma resta ai box: niente processione

Piero Rossi 17 marzo 2021 a

La copia della statua del “Cristo legato alla colonna” commissionata dalla Confraternita di Misericordia non percorrerà le vie del centro storico la sera del Mercoledì Santo, perché la pandemia non permetterà nemmeno quest'anno lo svolgersi delle tradizionali processioni notturne della Settimana che precede la Pasqua.

Ieri il sindaco Mario Agnelli ha annunciato con un post su facebook la riununcia obbligata alle processioni e l’esposizione delle statue, in accordo con Monsignor Marcello Colcelli e le Compagnie. Con questo calendario: Martedì Santo 30 marzo la Compagnia di Sant'Antonio dalle 10 esporrà e custodirà la statua del "Cristo nell'Orto degli Ulivi" presso la Chiesa di San Francesco fino alle 18 quando inizierà la celebrazione della Santa Messa; - Mercoledì Santo 31 marzo la Compagnia della Buona Morte alle 10 benedirà con il proprio Correttore Padre Airò la nuova statua del "Cristo legato alla colonna" che rimarrà esposta e custodita nella Chiesa di San Francesco fino alle 18 quando inizierà la celebrazione della Santa Messa; - Venerdì Santo 2 aprile la Compagnia del Gesù esporrà la statua del "Cristo Morto" in Collegiata dalle 10 e fino alla fine delle celebrazioni del Venerdì Santo.

Dunque la copia del Cristo legato alla colonna, pronta già nel corso del 2020, rimarrà “ai box” per le processioni della Pasqua 2021. L’originale è opera seicentesca di Niccolò di Smeraldo Salvi, di Lucignano. La Compagnia della Buona Morte – oggi Confraternita di Misericordia - la ordinò nel 1616 all'intagliatore che, al prezzo di 25 scudi, la consegnò “grezza” al committente, che la fece colorare al cortonese Francesco Busi, compensato con 10 scudi.

Nel 1618 fu portata per la prima volta in processione e i confratelli la condussero da pellegrini fino a Roma per l'Anno Santo del 1625.

Anni fa, a quattro secoli dalla sua realizzazione, la statua lignea del Cristo cominciava a mostrare qualche segno di degrado, tanto che ogni volta risultava problematica e rischiosa la sua discesa in strada per la tradizionale processione del Mercoledì Santo.

Fu deciso allora di far realizzare una copia, a spese della Misericordia, per preservare l'originale ed avere comunque una immagine sacra da portare in corteo. Fu coinvolto Enzo Scatragli, che individuò un team tecnico che avesse le competenze per gestire la realizzazione della copia, poi un signore polacco che a volte soggiorna in Val di Chio si rivelò avere le giuste competenze per l'impresa.

Con tecniche all'avanguardia, la statua scolpita da Smeraldo Salvi fu “scannerizzata” e gli elaborati inviati in Polonia, da dove uno “sbozzo” molto accurato realizzato in legno di tiglio - l'originale è in legno di fico - fu rimandato in Valdichiana. Qui tornò in scena il massimo artista castiglionese contemporaneo, Enzo Scatragli, che insieme a Claudia Chianucci effettuò le rifiniture.

La statua fu quindi inviata di nuovo in Polonia, dove fu colorata ed infine rispedita definitivamente a Castiglioni. Un ultimo intervento di Enzo Scatragli e della moglie Cristina Cuseri restituì ai colori moderni una somiglianza a quelli dell'originale, vecchi di quattro secoli.

Il simulacro originale del “Cristo legato alla colonna” trovò allora posto nel Museo della Pieve, attiguo alla Collegiata, mentre la copia fu posta nella Chiesa della Buona Morte, dove l'immagine viene abitualmente custodita. Attualmente, causa la presenza di alcune opera della mostra “I Mille di Sgarbi”, il Cristo è stato spostato in un locale attiguo alla Chiesa di San Francesco.

Certo, va sottolineato come nel Seicento da Castiglioni ci si rivolse a Lucignano e a Cortona per realizzare la statua, che poi arrivò fino a Roma per l'Anno Santo. Oggi siamo arrivati fino in Polonia per fare la copia, ma la pandemia ci impedisce anche di portarla in processione durante la Settimana Santa. Perché non fare un pensierino ad un pellegrinaggio romano per il Giubileo del 2025?!

