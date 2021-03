Arezzo, la provincia vede "arancione", ma il capoluogo è ancora in rosso. Due giorni per uscire

Francesca Muzzi 18 marzo 2021 a

Se la provincia intravede la zona arancione, Arezzo vede ancora rosso. Dati sui contagi a due facce in attesa di domani, quando il presidente della Toscana, Eugenio Giani, dirà se la provincia di Arezzo sarà ancora rossa oppure no. I numeri sono confortanti per i 36 Comuni, meno per il capoluogo. Sommando infatti i dati degli ultimi sette giorni, che sono 829 e dividendoli per il numero di abitanti della provincia, circa 340mila, il risultato è di 243 che significa sotto la soglia fatale dei 250 casi, quelli che una settimana fa, misero Arezzo e provincia in zona rossa. E’ già il secondo giorno consecutivo che la provincia va sotto i 250 contagi. Ieri erano 248. Lo stesso non si può dire di Arezzo che negli ultimi sette giorni ha fatto registrare 307 contagi totali.

Un dato che supera la soglia dei 250. Il sindaco Ghinelli presenta un cauto ottimismo: “Se questo trend si mantiene per un periodo sufficientemente lungo - dice - i 243 contagi sono dati che ci potrebbero riportare in zona arancione. Al momento però, Arezzo è in zona rossa. I conti li farà il Ministero della Salute domani e vedremo come si evolve la situazione”. Ghinelli ha ricordato anche che per rimanere sotto la soglia dei 250 contagi settimanali per 100mila abitanti “questo trend deve prodursi per almeno una settimana. Non bastano, ovviamente un giorno o due”.

Attesa dunque per la giornata di venerdì 19 marzo: “Quando faremo il punto sulla settimana di zona rossa, per vedere se c’è un ridimensionamento dei casi di contagio”, ha concluso Ghinelli. Passando alla geografia del virus, è ancora presente in tutte e quattro le vallate: Anghiari 1, Bibbiena 6, Capolona 3, Castelfranco Piandiscò 2, Castiglion Fibocchi 1, Castiglion Fiorentino 5, Castel Focognano 2, Cavriglia 5, Chitignano 1, Cortona 4, Foiano 1, Laterina Pergine 2, Lucignano 1, Marciano 2, Monte San Savino 1, Montemignaio 1, Monterchi 1, Montevarchi 2, Poppi 1, Pratovecchio Stia 1, San Giovanni Valdarno 3, Sansepolcro 1, Subbiano 9 e Terranuovanuova Bracciolini 1. In totale nella provincia di Arezzo ci sono 2.130 positivi. “Nell’ambito dei nostri positivi - sottolinea ancora Ghinelli - abbiamo una quarantina di soggetti affetti da variante brasiliana e circa una decina da variante inglese. E questi 50 casi comportano un problema aggiuntivo che si supera con una coscienza civica del cittadino”. Le persone in quarantena sono 3542. I guariti 58, per fortuna non ci sono decessi. Resta alto, ma sono stabili, il numero dei ricoverati: in totale sono 107 i pazienti in bolla Covid e 22 in terapia intensiva. Ci sono dunque altre 48 ore per cercare di uscire dalla zona rossa. Decisivi saranno i dati di oggi e di domani che andranno a sommarsi a quelli di sette giorni prima, vale a dire da sabato scorso. Se i numeri sono sotto i 250 casi, Arezzo e la provincia possono sperare di rivedere le stelle.

