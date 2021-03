Arezzo, processo Coingas: l'udienza rischia di saltare. Polemiche e divisioni tra i partiti sulla questione Comune parte civile

Luca Serafini 18 marzo 2021 a

Tanto tuonò che non piovve. Alla fine potrebbe essere proprio questo l’esito del tanto atteso d-day Coingas: un nulla di fatto il 23 marzo, quando davanti al gup Claudio Lara è in programma l’udienza preliminare. Tredici gli indagati, tra cui il sindaco Alessandro Ghinelli. Sì, il probabile scenario di martedì è un flop. Per uno di quegli inghippi tecnici che spesso capitano nei tribunali, fonte di rinvii e perdite di tempo. Il fatto è che ad uno degli avvocati impegnati nel processo non sarebbe correttamente pervenuta la notifica del decreto di citazione a giudizio per il suo assistito. Una mancanza, questa, che fa venire meno le condizioni necessarie per celebrare l’udienza.

Cosa succederà allora alla Vela, dove oltre al procuratore Roberto Rossi, arriverà un folto gruppo di avvocati e, forse, qualche indagato? Preso atto del difetto di notifica, il giudice potrebbe decidere la nuova data. Più difficile che si proceda ad uno stralcio per mandare avanti il processo a chi chiederà il giudizio con un rito alternativo per chiudere la storia allo stato degli atti senza affrontare il dibattimento. Usufruendo dello sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Potrebbe accedere all’abbreviato, stando alle voci, l’ex amministratore unico di Coingas, Sergio Staderini. Come lui altri.

Tra i pronostici della vigilia c’è anche il fatto che il procuratore Rossi modifichi qualcosa nel capo di imputazione. Dopo l’interrogatorio di Staderini, ad esempio, il presidente di Estra, Francesco Macrì, rischia una possibile accusa di peculato che finora non gli è contestata. Vedremo.

L’IRA DELL’OPPOSIZIONE

Intanto ieri è stata una mattinata bollente sul versante politico. Tema: la costituzione di parte civile del Comune. La maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Ghinelli ha di nuovo fatto mancare il numero legale per consentire la trattazione dell’atto di indirizzo con cui l’opposizione insiste perché l’ente partecipi al processo. “Epilogo indegno” dicono i gruppi Pd, Arezzo 2020 e Movimento 5 stelle. “Comportamento scorretto nei confronti del consiglio comunale, del suo presidente e che squalifica il ruolo dell’organo”. L’opposizione si illudeva di “tracciare una precisa linea in vista dell’udienza, pensando all’esclusivo interesse della città, lesa nella sua immagine da una vicenda di sottogoverno che spetterà comunque alla magistratura giudicare”. Gli oppositori rifilano il voto “zero” alla maggioranza e al sindaco, nel frattempo tornato dagli Usa. Zero come gli esponenti della maggioranza collegati da remoto per la riunione, a parte il vice sindaco Lucia Tanti a rappresentare la giunta.

ORA GHINELLI

Il capogruppo di Ora Ghinelli, Simon Pietro Palazzo, ribatte: “Non abbiamo partecipato a questo né parteciperemo a nessun altro Consiglio Comunale convocato solo da 12 consiglieri e nuovamente vertente su un atto di indirizzo superato dai fatti”. E ancora: “Sarebbe assurdo discutere nuovamente un atto di indirizzo esposto male e incompleto oltre che superato alla luce delle iniziative avviate della Giunta, che potranno essere rafforzate con il contributo vero e costruttivo del Consiglio.” Iniziative esplicitate il giorno prima con la richiesta del Comune di Arezzo, socio di maggioranza, a Coingas: valutare l’avvio di una azione civile verso coloro che possano essersi macchiati di un uso improprio delle risorse della spa. A partire da Staderini. “Rigettiamo unitariamente la volontà già palesata di trasformare l’aula consiliare in una platea o in un’aula di tribunale poiché la strumentalizzazione non fa parte di chi vuole amministrare la città in uno dei suoi momenti più difficili”.

LA LEGA

La Lega Salvini Premier, con il commissario provinciale Matteo Grassi definisce “irricevibile” l’atto sottoscritto dalle opposizioni sulla parte civile. Pur avendo una posizione diversa da Ora Ghinelli e Fratelli d’Italia - crepa non esposta pubblicamente nel Consiglio - la Lega afferma: “il tema della tutela degli Enti coinvolti impone la più stretta attenzione, ma che non merita di essere svilito da una manifesta strumentalizzazione a fini politici”. Grassi aggiunge: “Il garantismo che caratterizza la nostra impostazione ideologica in tema di giustizia impone di affrontare la questione solo sul piano tecnico, valutando il pregio delle iniziative da assumere, anche di fronte a sensibilità diverse. Il giustizialismo non appartiene alla Lega e al centrodestra e per questo i contenuti dell’atto delle opposizioni non possono che essere rigettati”.La Lega “si sta impegnando nella costruzione di un atto unitario della maggioranza da sottoporre in occasione di un prossimo Consiglio, ove possano individuarsi i criteri e le iniziative poste in essere per assicurare piena garanzia dei doveri di tutela degli Enti”.

DONATI

Si registra anche la nota di Marco Donati e Valentina Sileno, di Scelgo Arezzo che esprimono “Forte stupore e molta preoccupazione”. L’ex parlamentare e la consigliera della lista civica affermano: “Ormai è evidente che le forze di maggioranza dialogano con difficoltà e la spaccatura sulla costituzione di parte civile ne è un chiaro esempio. Scelgo Arezzo non intende assistere passivamente a questa fase di stallo che si sta ripercuotendo sulla capacità dell’amministrazione di progettare e dare risposte alla città e continuerà ad animare il dibattito con proposte concrete”.



