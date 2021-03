Covid, il cardinale Bassetti: "Speranza e solidarietà, tutti insieme per non cadere nel baratro della solitudine"

18 marzo 2021 a

Covid, il cardinale Gualtiero Bassetti: “Non dobbiamo perdere la speranza. È il momento della solidarietà”

Il presidente della Cei parla a Tv2000: “Dobbiamo farcela insieme altrimenti si rischia il baratro della disperazione e solitudine”.

Queste le parole di Bassetti, ex vescovo di Arezzo e Perugia, che in prima persona ha vissuto l'esperienza del Covid. “Non bisogna lasciarsi andare perché se si perde la speranza e il coraggio di lottare si cade soltanto nella paura e la paura ti paralizza e un po' alla volta ti porta alla disperazione”.

“Questo è il momento – ha aggiunto il cardinale Bassetti ospite di Tv2000 nel programma speciale "Covid, la Memoria e la Speranza" - di camminare insieme. È il momento della solidarietà e la solidarietà può cominciare dalle parole fino a un aiuto materiale come condividere le lacrime di uno che piange perché non ce la fa più a stare solo. Questo è il momento in cui se vogliamo farcela ognuno deve uscire da se stesso. O ce la facciamo tutti insieme o cadiamo in un baratro di solitudine e disperazione”.

