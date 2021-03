Arezzo, Giorgio Cerbai lascia il Coni dopo 30 anni. Il saluto di Francesco Macrì e Vincenzo Ceccarelli

Francesca Muzzi 18 marzo 2021 a

Dopo 30 anni, Giorgio Cerbai lascia la presidenza del Coni. Difficile pensare il Coni senza Giorgio Cerbai che ha camminato fianco a fianco con le società sportive aretine. “Nella vita di ognuno di noi - dice Cerbai - esiste sempre un momento in cui si rende evidente la decisione di interrompere ciò per cui si è impegnati ma che ha rappresentato un operare con motivazioni legate a valori. In questo momento, il mio primo pensiero e ringraziamento è rivolto a tutto il mondo sportivo organizzato nelle sue varie forme ed attività.

Con loro ho voluto confermare come lo sport, oltre a rappresentare un beneficio sul piano della salute rappresenta un elemento di acquisizione di valori legati al rispetto delle regole e degli altri nell’ambito dei rapporti interpersonali presenti nell’attività di gruppo. Senza pensare, poi, alle progettualità promosse e riferite ai problemi legati al disagio giovanile. In questo ho visto sempre un legame con il mondo della scuola, rendendo palese la possibilità di modi e tempi di condivisione e collaborazione. Certamente sono stato spinto a ciò dal mio ruolo di insegnante svolto prima nella scuola e poi nell’università. In questo dico a tutti grazie. “Un pensiero e ringraziamento a tutti gli amministratori locali - continua Cerbai - Hanno sempre dimostrato sensibilità ed attenzione. Altro doveroso pensiero e ringraziamento lo rivolgo a tutte le autorità civili e militari del territorio. Tutti hanno supportato e assecondato il nostro operare nello svolgimento dell’attività e iniziative. Nel lontano 1991 intrapresi il percorso nel Coni, spinto da alcuni amici sportivi, e da allora ho cercato di svolgere il compito con equilibrio e tempo necessario. In questo momento in cui gioca la memoria riconosco momenti gratificanti legati spesso all’instaurarsi di rapporti interpersonali sempre franchi e per quanto possibile condivisi. La situazione attuale nazionale mi appare, sul piano normativo, in un momento non chiaro e non ben definito. Certamente questo stato ha contribuito alla conferma della mia decisione. Voglio assicurare in ogni caso, che continuerò a rimanere sempre vicino a questo mondo per essere, per quanto possibile utile, soprattutto avvalendomi dall’esperienza maturata”. Tanti attestati di stima a Giorgio Cerbai. Tra questi il presidente di Estra, Francesco Macrì: “Nei miei percorsi istituzionali ho sempre incrociato Cerbai - dice - Da assessore comunale prima e da presidente di Estra poi, un nome è sempre stato presente quando si parlava di sport: il suo. Prima Presidente e poi Delegato provinciale del Coni, è stato un punto di riferimento irrinunciabile. Mi dispiace che abbia lasciato. Posso solo dire che l'ha fatto nello stesso modo con il quale ha esercitato i suoi mandati: con stile. E se lo sport aretino è cresciuto, lo deve in buona parte anche a lui. Dire grazie non basta e quindi vorrei dirgli di non far mancare la sua intelligenza e la sua passione a questa città negli anni futuri. Tutti ne abbiamo bisogno”. Il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli: “Con Giorgio Cerbai ho condiviso dieci anni da presidente della provincia e oltre venti anni di amicizia e di collaborazione in vari modi e in varie forme. E’ stato per me un piacere ed un onore averlo conosciuto ed aver potuto lavorare con lui. La sua competenza e la sua smisurata passione, sono state il motore del mondo sportivo aretino, operando con impegno costante e con una visione aperta e inclusiva. Credo che Arezzo debba salutare con un ideale grande applauso un dirigente sportivo che ha lavorato per 30 anni alla promozione dello sport di base e di vertice in questo territorio”.



