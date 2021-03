Arezzo, Coronavirus: quasi duecento casi in più: 195 di cui 62 in città. Positivi e ricoverati: situazione pesante

18 marzo 2021 a

Coronavirus, quasi duecento casi in un giorno alla vigilia del venerdì nel quale si deciderà sul mantenimento o meno della zona rossa. La provincia di Arezzo potrebbe assumere colori diversi in base al numero di contagiati.

Intanto, in 24 ore i nuovi positivi sono 195, autentico boom dopo due giorni di fila sotto quota cento con i 97 di ieri e i 96 del giorno precedente. I tamponi effettuati sono stati 1457 e le persone attualmente contagiate sono 2183. Nota positiva: le guarigioni, 85. La Asl riferisce che una donna di 90 anni, positiva, con gravi patologie pregresse e in gravissime condizioni è morta poche ore dopo il suo ingresso al pronto soccorso. Da inizio pandemia che resta grave, 320 decessi sui circa cinquemila in Toscana. Diciotto nel mese di marzo.

In città sono 62 i contagiati di oggi giovedì 18 marzo. A San Giovanni 15, a Bibbiena 13, a Laterina Pergine 13, a Bucine 10. Nove casi positivi a Subbiano e a Civitella, 8 a Cortona, 5 a Lucignano, Marciano, Pratovecchio Stia, 4 a Castiglio Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Poppi, Terranuova, 3 casi a Capolona, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, 2 a Foiano, Pieve Santo Stefano, 1 caso a Castel Focognano, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo, Sansepolcro.

In ospedale sono arrivati ad essere 113 i ricoverati nei reparti in bolla Covid, 21 i malati in terapia intensiva. I positivi in cura domiciliare sono 1753 e in quarantena ci sono 3528 persone.

