Arezzo, morto a 63 anni per mesotelioma: c'era amianto nella vecchia centrale Enel. Sentenza del giudice: sì al risarcimento

Luca Serafini 19 marzo 2021 a

a

a

Lo ha ucciso l’amianto. Aveva 63 anni e per 35 ha lavorato alla Centrale termoelettrica di Santa Barbara a Cavriglia. Era il 28 aprile 2015 quando l’uomo, ex dipendente Enel, morì per mesotelioma pleurico. A sei anni di distanza arriva la sentenza pronunciata dal giudice del lavoro di Arezzo: la vedova e il figlio dell’operaio hanno diritto al risarcimento. Enel, attraverso l’assicurazione Generali, deve pagare.

E’ un pronunciamento importante quello del 16 marzo scorso, immediatamente esecutivo. Anche se la partita resta aperta per la quantificazione complessiva dell’indennizzo. E in un possibile appello. Intanto le 14 pagine che recano la firma del giudice Giorgio Rispoli affermano la diretta relazione tra il lavoro svolto dall’uomo alla centrale di Cavriglia quando si usava la lignite, l’esposizione all’amianto prima che nel 1992 venisse messo al bando, e l’insorgere del micidiale male che attacca i polmoni.

Il ricorso contro Enel Produzione spa era stato presentato nel 2017 dagli avvocati Giorgio Borri e Alessandra Degl’Innocenti. Coniuge e figlio del defunto, unici eredi, lamentavano che il congiunto - operativo a Santa Barbara dal 1973 al 2008 - era stato esposto alle fibre di amianto. All’inizio “aveva il compito di verificare la manutenzione e provvedere alla pulizia degli impianti di trasporto della lignite per l’evacuazione delle ceneri, entrando in contatto con l’amianto contenuto nei ferodi dei freni”.

Trenta cause l'anno per l'esposizione all'amianto

Successivamente “interveniva per guasti e perdite a turbine, caldaie, riscaldatori, macchinari e tubazioni, tutti termicamente isolati con coibentazione in fibra di amianto applicata a spruzzo”. Si sarebbe anche occupato di “raccogliere in sacchi neri di nylon polveri di colore giallastro derivanti dalla demolizione di amianto”. Poi fu “adibito alla conduzione delle caldaie, in particolare alla pulizia dei bruciatori, esponendosi all’amianto che separava gli anelli di rame delle guarnizioni”. Fino al 1992 l’amianto era lecito perché non se ne conosceva appieno la pericolosità. Il pulviscolo inalato può produrre effetti tragici a distanza di tempo dopo un periodo anche lungo di latenza. Come avvenuto per il 63enne.

Arezzo, l'ex stabilimento Fontemura nel degrado. A marzo nuova asta

Nella causa davanti al giudice, l’Enel - che negli anni ha investito ed investe in una logica di sviluppo, di occupazione e di tutela ambientale - ha resistito portando tutta una serie di elementi: sostenendo con i suoi legali una diversa ricostruzione delle mansioni del dipendente e l’utilizzo delle protezioni.

Ma il giudice, sviscerata la questione, sentiti consulenti e testimoni (colleghi di lavoro) ha ritenuto fondato il ricorso. Secondo Rispoli, per Enel va applicato l’articolo 2087 del codice civile per la “responsabilità contrattuale” che ha, in qualità di datore di lavoro. Sono infatti provati il danno, il contratto di lavoro e il nesso causale tra danno e prestazione lavorativa.

Video su questo argomento Amianto sui luoghi di lavoro, Capone (Ugl): "Battaglia che va ancora combattuta" Agenzia Vista

Applicato in questa vicenda un orientamento della giurisprudenza ormai noto e che proprio su Arezzo ha avuto precedenti sentenze legate alla morte di ex dipendenti Sacfem-Bastogi (il Fabbricone). Il ragionamento poggia sul fatto che la pericolosità dell’amianto era già nota prima degli anni Settanta, come risulta dai decreti del presidente della repubblica e dalle leggi: evidente quindi “l’omissione colpevole, da parte della resistente, delle cautele idonee a prevenire il rischio”.

E cioè “l’adozione obbligatoria per il datore di lavoro di provvedimenti atti ad evitare ad impedire lo sviluppo e la diffusione delle polveri nocive nell’ambiente di lavoro”. I testimoni, ritenuti attendibili, hanno detto al giudice che il collega “quotidianamente era in contatto diretto con il pericoloso materiale che si trovava in tutti i meccanismi caldi della centrale: nei ferodi dei freni dei nastri trasportatori, nelle guarnizioni dei mulini, nelle corde e nelle frange”. Lavorazioni, manco a dirlo, che ormai appartengono al passato.

Il medico legale dottor Bruno Parca, poi, ha indicato nella genesi della malattia pleurica il verosimile periodo di esposizione all’amianto dal 1973 al 1992. Secondo il giudice Rispoli, Enel, che doveva osservare le norme sull’igiene del lavoro, non intervenne per limitare l’esposizione dei dipendenti all’amianto con sistemi di abbattimento polveri, misure per evitare la manipolazione del materiale, utilizzo di adeguati mezzi di protezione individuale.

E’ nella quantificazione del danno che la sentenza si discosta dalle precedenti: il giudice ha infatti riconosciuto a moglie e figlio del lavoratore il danno riferito alla persona deceduta (jure hereditario) mentre per il danno diretto (jure proprio) ritiene che deve decidere il giudice civile. Indennizzo immediato quindi di 45 mila euro per la vedova e 45 mila per il figlio. Il resto da definire. A fronte di richieste di risarcimento di 477mila e 347mila euro. Le parti potrebbero trovare un accordo come è avvenuto per altri ex dipendenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.