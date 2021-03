Calcio serie C, Arezzo: il capitano Cutolo lancia sui social iniziativa per la salvezza. Il presidente Gentile: "Effetto Stellone"

Sonia Fardelli 19 marzo 2021 a

Ieri ad Arezzo, dopo il successo a Fano degli amaranto, anche il presidente della società Fabio Gentile che è arrivato appositamente da Roma per congratularsi con mister Stellone e con tutta la squadra.

“Non sono potuto andare a Fano - ha riferito subito patron Gentile - per motivi di lavoro. Così sono venuto ad Arezzo per passare un'intera giornata con la squadra. Tornerò poi domenica e sarò al Comunale a sostenere gli amaranto in questo momento decisivo per la salvezza”.

Presidente, la vittoria a Fano è stata un passo in avanti molto importante.

“Direi proprio di sì, siamo molto scaramantici e non ci fermiamo a festeggiare. La squadra ha ripreso subito gli allenamenti. Ma bisogna dire che questo successo è stato molto importante per la classifica, ma anche per il morale della squadra. C'è tanto ottimismo, li ho visto contenti e determinati ad andare avanti”.

Alla fine dunque Stellone sta ottenendo i risultati del suo lungo lavoro con la squadra?

“Il suo arrivo è stato determinante. Mi aveva subito detto, appena ingaggiato, che i risultati non sarebbero arrivati subito. Dovevamo aspettare con molta probabilità fino a marzo. Mi aveva però rassicurato che se le qualità e le potenzialità c'erano con il lavoro e la preparazione sarebbero venute fuori. E così è stato: a marzo abbiamo cominciato a vincere”.

In caso di salvezza centrata come pensa di ricompensare il mister ed i giocatori?

“Sinceramente non ne abbiamo parlato e non ve vogliamo parlare finché non sarà tutto finito. I giocatori sanno che la nostra società è seria e che puntualmente onora tutti i pagamenti. Loro in cambio devono dare il massimo e sinceramente è quello che stanno facendo in questo momento”.

Intanto, ieri mattina la squadra amaranto si è allenata, senza concedersi neppure un brevissimo stacco in attesa della partita contro l'Imolese di domenica pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio comunale.

Ieri non si è allenato Serrotti alle prese con un guaio ai flessori. Oggi si sottoporrà ad accertamenti medici, una ecografia per capire bene e stabilire quando potrà riprendere il lavoro.

Il programma degli allenamenti prevede oggi, venerdì 19 marzo, una seduta singola, in programma nel pomeriggio a partire dalle 15. Domani, sabato 20 marzo, altra seduta singola, in questo caso con inizio alle ore 16.

Domenica 21 marzo poi, come detto, la gara Arezzo-Imolese, con fischio d’inizio alle ore 17.30. “Ci sarà da recuperare le energie spese oggi - aveva detto mister Stellone al termine della partita di mercoledì scorso - del resto è un’altra partita importante per il discorso salvezza. È la più importante del nostro campionato”. Stellone aveva anche elogiato i suoi: “Abbiamo comunque vinto la partita, difendendo l’1-0, di positivo c’è la prestazione del primo tempo e lo spirito di sacrificio che si è visto nella ripresa, sul campo di una squadra in lotta per i playout come noi”.

Intanto la squadra amaranto fa appello ai tifosi di starle vicino in questo momento decisivo per la salvezza. Ieri nella pagina Facebook della S.S. Arezzo è partito una sorta di concorso per coinvolgere sempre di più gli aretini. Capitan Cutolo ha postato la sua foto con un cartello con scritto "#ObiettivoSalvezza" ed invita i tifosi a fare altrettanto, mettendo le foto e taggando S.S. Arezzo. Le tre immagini più originali saranno premiate con un gadget amaranto. Ma soprattutto ai giocatori amaranto potrà arrivare il calore dei tifosi in questo momento in cui tutte le partite si giocano a porte chiuse.



