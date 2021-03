Arezzo, muore a 53 anni nel capannone dove dormiva per stare distanziato dai familiari con il Covid. Malore fatale

19 marzo 2021 a

Dramma a Capolona. Un uomo di 53 anni è stato trovato morto nel magazzino dove dormiva per stare distanziato dai familiari colpiti dal Covid. Un malore gli sarebbe stato fatale. Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto questa mattina, venerdì 19 marzo. Sul posto i carabinieri della stazione di Subbiano e il 118.

Dalle prime informazioni risulta che l'uomo utilizzasse gli ambienti di una ex azienda dismessa per osservare le precauzioni legate al contagio di Coronavirus che aveva interessato i familiari. Solo lui infatti risultava negativo. Una modalità di quarantena. quindi, pratica e concordata per evitare contatti e proseguire nella sua attività di esercente..

Alle prime ore del mattino, verso le 5, l'uomo si sarebbe sentito per telefono con il padre per mettersi d'accordo sull'apertura del locale pubblico che gestisce. Non si sentiva bene e chiedeva al genitore di provvedere lui. Poi il silenzio: nessuna risposta successiva e al locale il 53 non è giunto.

A quel punto si è corsi al capannone, distante pochi chilometri dall'abitazione, dove è stata fatta la tragica scoperta. Nulla da fare per i soccorritori.

La notizia ha suscitato commozione nel paese di Capolona, dove la persona era conosciuta e stimata. Nel dolore la famiglia.

Il magistrato di turno, la dottoressa Chiara Pistolesi, si occupa del caso. Accertamenti in corso e possibili approfondimenti di medicina legale. Da appurare se la temperatura rigida della notte può aver influito sul malore.

