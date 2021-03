Coronavirus, provincia di Arezzo in zona rossa anche la prossima settimana: altri 136 nuovi casi e un morto

19 marzo 2021 a

a

a

Provincia di Arezzo in zona rossa anche la prossima settimana. Nessun cambiamento di colore come appariva abbastanza evidente dopo che l'andamento del contagio nei giorni scorsi non ha fatto registrare alcun miglioramento. Con quasi duecento casi in più giovedì 18 marzo e 136 oggi. E l'ospedale San Donato sotto pressione.

L'annuncio ufficiale del mantenimento delle restrizioni maggiori lo ha dato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nell'incontro on line con i sindaci aretini. Le speranze della Valdichiana di poter passare in arancione, come il resto della regione, sono sfumate. Omogeneità territoriale, quindi, con il rosso che prosegue fino al 28 marzo.

Scuole chiuse, attività non ritenute indispensabili pure. Asporto per bar e ristoranti. Spostamenti limitari solo per motivi di lavoro, salute e stretta necessità. Il rigore prosegue nella speranza che possa sortire effetti, insieme alla campagna vaccinale che, a strappi, prosegue.

Lo sforamento rispetto al limite massimo di 250 casi ogni 100 mila abitanti è evidente: 273. Questo il dato provinciale. La Valdichiana è molto sotto la soglia, 175. La zona socio sanitaria di Arezzo Casentino e Valtiberina è sopra con 273. Il Valdarno ha il dato peggiore: 327 casi ogni 100mila abitanti.

Il bollettino di oggi dell'Asl, indica 136 nuovi casi nell'Aretino, 78 persone guarite e un morto.

Sono stati 1.309 i tamponi. Attualmente positivi 2197 aretini. Il maggior numero di nuovi positivi ad Arezzo, 38. Quindi a Bibbiena e Montevarchi 12 casi ciascuno, San Giovanni Valdarno 11 casi, Cortona e Subbiano 7, Laterina Pergine Valdarno e Terranuova Bracciolini 6 casi, Castiglion Fiorentino 5, Castel Focognano, Cavriglia e Lucignano 4, Anghiai, Foiano della Chiana, Loro Ciuffenna, Monte San Savino, Pieve Santo Stefano, Pratovecchio Stia e Sansepolcro 2.

Sono 109 i ricoverati nei reparti in bolla Covid al San Donato. Altri 21 in terapia intensiva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.