Coronavirus, ad Arezzo 129 casi in più di cui 56 in città. Un altro morto. Si spera nell'effetto zona rossa

Dopo la prima settimana di zona rossa e con la seconda decretata dalla Regione ieri, in base al numero di contagi, il nuovo bollettino Asl sul contagio in provincia di Arezzo indica 129 casi in più di cui 56 in città. Ieri erano stati 136 e il giorno prima il picco di 195. Sabato scorso i nuovi positivi erano stati 131.

La speranza che la curva scenda accompagna la comunità aretina in un momento di particolare sacrificio a tutti i livelli. I prossimi giorni diranno se siamo sulla buona strada.

Il bollettino di oggi, sabato 20 marzo, registra dunque i 129 casi in più sulla base di 1448 tamponi. Le persone positive in carico sono 2170, 67 le guarigioni e un nuovo decesso: un uomo di 83 anni.

All'ospedale San Donato i ricoverati in bolla Covid sono 106 e in terapia intensiva ci sono 21 persone. In cure domiciliari 1746 aretini. In quarantena come contatti di casi 3594 persone.

I nuovi casi sono distribuiti in tutto il territorio provinciale, in 26 comuni. Nessuno supera le dieci unità. Sette a Foiano, 6 a Terranuova, 5 a Loro Ciuffenna, Lucignano e Subbiano. Seguono gli altri comuni con numeri inferiori. Quattro casi a Bucine e Pieve Santo Stefano, 3 casi a Bibbiena, Castel Focognano, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Laterina Pergine, San Giovanni, Sansepolcro, 2 casi a Capolona, Cavriglia, Civitella, Monterchi, Montevarchi, un caso a Castelfranco Piandiscò, Cortona, Marciano, Ortignano Raggiolo, Poppi, Talla.

