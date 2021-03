Covid ad Arezzo, posti letto al limite all'ospedale San Donato: il 90% sono occupati

21 marzo 2021 a

Area Covid dell’ospedale San Donato di Arezzo al 90 per cento di saturazione. Il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, fa il punto sulla situazione.

Quale è la situazione riguardo alla occupazione dei posti all’ospedale San Donato?

“La saturazione dei posti letto per l’area Covid è circa il 90 per cento, l’area maggiormente critica è terapia intensiva, nella media intensità l’ospedale è supportato dalle Cura Intermedie”.

Coronavirus, ad Arezzo 129 casi in più di cui 56 in città. Un altro morto. Si spera nell'effetto zona rossa



C’è preoccupazione?

“Il livello è di attenzione massima, non solo per garantire dei percorsi ai malati Covid, ma anche per garantire tutte le cure adeguate ai malati no Covid della provincia di Arezzo che si rivolgono al San Donato”.

Cosa pensate di fare?

“Se il numero dei ricoveri dovesse crescere abbiamo a supporto tutti i reparti di Cure intermedie ospedaliere, che sono reparti di medicina interna che in questo momento si stanno occupando di malati Covid e se sarà necessario siamo pronti a coinvolgere altre strutture ospedaliere per consentire tra l’altro all’Ospedale San Donato di continuare ad assicurare le attività di chirurgia oncologica no Covid e tutte le prestazioni connesse alle reti tempo dipendenti (infarto, ictus,)”.

Arezzo, i due metri di distanza tra i tavoli: "Sarà il funerale della ristorazione". Operatori contrari ma c'è chi dice sì



Il momento nel territorio della Asl Sud Est rimane complicato, tanto che il dg D’Urso parla di “una condizione di stress organizzativo per l’ospedale San Donato di Arezzo, anche se ci sono possibilità di accogliere nuovi pazienti. E’ però evidente che serva una soluzione. L’effetto della zona rossa lo vedremo tra 8-10 giorni, quindi possiamo attenderci altri giorni non semplici. E’ comunque già attivo un piano di trasferimento di pazienti verso l’ospedale di Grosseto”.

Intanto l’Aretino registra un lieve calo dei contagi ma purtroppo si aggiunge una nuova vittima del Covid: si tratta di un uomo di 83 anni deceduto ieri, sabato 20 marzo, all’ospedale San Donato.

I nuovi casi positivi in provincia di Arezzo, accertati nell’arco delle 24 comprese dalle 14 di ieri alla stessa ora del giorno precedente, sono 129 su 1.448 tamponi. Erano stati 136 venerdì scorso. In tutta la Asl Toscana Sud Est i casi totali sono 246, di cui 84 in provincia di Siena e 32 in provincia di Grosseto, 1 extra Usl.

Coronavirus, provincia di Arezzo in zona rossa anche la prossima settimana: altri 136 nuovi casi e un morto

