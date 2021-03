Covid Arezzo, Ghinelli: "Serve subito l'ospedale da campo"

21 marzo 2021 a

Ospedale da campo ad Arezzo, appello di Ghinelli a Giani. “Non possiamo più aspettare, è arrivato il momento di prendere delle decisioni ma in fretta. Le strutture ospedaliere sono in difficoltà, vicine alla saturazione: serve l’ospedale da campo”. Per il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli non c’è più tempo da perdere: “Noi siamo a disposizione, dobbiamo fare qualcosa e al più presto. Chiamateci ad un tavolo e noi daremo tutta la nostra disponibilità. Lo abbiamo già fatto con il Teatro Tenda che abbiamo subito messo a disposizione per le vaccinazioni. Ora c’è bisogno di alleggerire la pressione sul San Donato e noi siamo pronti a dare il nostro contributo”.

La sua proposta Ghinelli l’aveva lanciata mesi fa. “Anche il presidente della Regione Eugenio Giani ha convenuto che abbiamo bisogno di strutture accessorie per superare questo picco di ricoveri”. C’è una delibera firmata dalla giunta lo scorso 31 dicembre che ha individuato anche l’area dove potrebbe sorgere l’ospedale da campo: lo spazio di via Duccio di Buoninsegna, normalmente adibito ad area di sosta per i camper e per i caravan delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. “Ma non è l’unica possibilità, ci sono anche altre ipotesi che siamo pronti a presentare” puntualizza Ghinelli senza voler anticipare quali potrebbero essere queste soluzioni.

“La politica sanitaria regionale in questa parte della Toscana ha fallito” non risparmia la critica il sindaco di Arezzo. Nel corso del confronto di venerdì pomeriggio, al termine del quale Giani ha comunicato agli amministratori locali che tutta la provincia rimarrà in zona rossa fino al 28 marzo, è stato fatto il punto sulla situazione contagi. E’ stato lo stesso Ghinelli dopo il vertice, durante la sua diretta facebook, a rendere pubblici i dati sui casi, raffrontandoli con quelli registrati una settimana fa: “Aumentano, anche se rimangono sotto i limiti dei 250 (per centomila abitanti in sette giorni) in Valdichiana, che passa da 143 a 175. Diminuisce la zona Arezzo-Casentino-Valtiberina che passa da 298 a 273, aumenta invece il Valdarno che passa da 273 a 327. La provincia ha un numero di 273 contagi per centomila abitanti”.

