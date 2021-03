Coronavirus, ad Arezzo nuovi casi in calo: 108 di cui 24 in città. Positivi sempre sopra i duemila, 123 ricoverati

21 marzo 2021 a

Nuovi casi di Coronavirus in discesa in provincia di Arezzo: per il terzo giorno di fila decremento di positivi dopo il picco di 195 raggiunto il 18 marzo. Oggi i contagiati in più sono 108, ieri erano 129 e il giorno prima 136. I tamponi sono stati 1203.

Covid, ad Arezzo inaugurata la statua di Scatragli UT davanti all'ospedale: per le vittime e per proseguire la battaglia

Le persone attualmente positive in carico sono 2193 e di queste 1756 in cura a domicilio. In ospedale i ricoverati sono 123: di questi 102 si trovano nei reparti in bolla Covid mentre 21 sono in Terapia intensiva.

Non si registrano nuovi decessi e le guarigioni sono state 67.

Posti letto al limite all'ospedale San Donato: il 90 per cento sono occupati

Il maggior numero di nuovi casi è concentrato nella città capoluogo, 24. Spicca il dato di Montevarchi con 16 casi, seguono Terranuova Bracciolini con 9, Bucine 8, San Giovanni 8, Subbiano 7. Ci sono 6 casi in più a Bibbiena, 5 casi a Foiano, 3 casi a Civitella, Laterina Pergine, Marciano e Sansepolcro, 2 casi a Capolona, Loro Ciuffenna, Monte San Savino, 1 caso nei comuni di Anghiari, Castel Foognano, Castel San Niccolò, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fiorentino, Cortona, Pratovecchio Stia,

Ghinelli: a Giani "Serve subito l'ospedale da campo"

Per la provincia di Arezzo che prosegue con le restrizioni massime nella zona rossa, l'andamento dei contagi e gli altri indicatori, in primis la pressione in ospedale, saranno valutati venerdì prossimo per eventuali variazioni.

