Arezzo e la provincia vedono ancora rosso. Ci sono tre giorni per migliorare

Risalgono i contagi nell’Aretino. Dai 116 di lunedì ai 128 di ieri con 1891 tamponi effettuati dalle 14 del 22 marzo alla stessa ora del 23. Numeri che preoccupano, perché non accennano a diminuire e venerdì in Regione ci sarà l’ulteriore step per capire se la provincia di Arezzo dovrà rimanere in zona rossa, oppure finalmente potrà uscirne. Per il momento il conteggio non dà ragione ad Arezzo e alle sue quattro vallate. Negli ultimi sette giorni, da mercoledì 17 marzo a martedì 23 marzo, il totale dei casi della provincia è di 909 che diviso 3.4 porta a 267 contagi per 100mila abitanti. Limite superato di 17 punti. Stessa situazione anche in città dove il numero dei casi negli ultimi sette giorni, è di 319. Abbondantemente sopra la zona rossa. Ci sono però ancora tre giorni per migliorare e sperare di uscire dal lockdown.

Intanto il virus continua ad essere presente in tutta la provincia: Bibbiena 7, Bucine 4, Capolona 2, Castel Focognano 7, Castel San Niccolò 2, Castelfranco Piandiscò 5, Castiglion Fibocchi 1, Cavriglia 5, Chiusi della Verna 1, Civitella 2, Cortona 5, Foiano 1, Laterina Pergine 4, Loro Ciuffenna 1, Lucignano 3, Monte San Savino 3, Montevarchi 5, Pieve Santo Stefano 2, Poppi 2, San Giovanni 4, Sansepolcro 3, Subbiano 6, Terranuova 5. Ma se Arezzo e la provincia tremono, il resto della Toscana non sta comunque meglio. I dati di Firenze e della Versilia preoccupano e il Governatore Giani aspetta con trepidazione la decisione di venerdì.

Ieri intanto si registra un altro decesso. Il 22esimo nel mese di marzo. Si tratta di un uomo di 85 anni morto al San Donato.

Sono stabili i ricoveri all’ospedale di Arezzo. 103 in bolla Covid e 21 in terapia intensiva. Le persone in carico sono 2204 di cui a domicilio 1754. Il numero delle persone in quarantena è di 3363. Si registrano anche 54 guarigioni. Nelle altre provincia della Toscana Sud Est in provincia di Siena ci sono 55 nuovi casi, mentre in provincia di Grosseto, 30. Ieri in Giunta è stato approvato un contributo di oltre 200mila euro finalizzato e dedicato all'abbattimento del costo delle rette a favore delle famiglie i cui bambini frequentano gli asili nido privati accreditati.

