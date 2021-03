Martina Rossi morta nella caduta dall'hotel, a Genova il processo ai due ragazzi di Arezzo accusati di falso deve ripartire da zero

Luca Serafini 24 marzo 2021 a

Non finiscono mai i colpi di scena nella tribolata storia di Martina Rossi, la studentessa morta a venti anni nella caduta dal balcone al sesto piano dell’hotel delle vacanze a Palma di Maiorca. Ieri a Genova il giudice monocratico Paolo Lepri ha staccato la spina del processo ai due giovani aretini accusati di false dichiarazioni al pubblico ministero.

Un filone secondario rispetto a quello principale che il prossimo 7 aprile vede tornare davanti ai giudici di appello Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, accusati di tentato stupro. La ragazza, secondo l’imputazione, il 3 agosto 2011 cadde dal terrazzino nel tentativo di sfuggire ad una violenza sessuale. Era in slip e graffiò uno dei due giovani. Ieri a Genova era in programma il processo agli altri due giovani della comitiva di Castiglion Fibocchi, Enrico D'Antonio e Federico Basetti.

Il reato che li riguarda si riferisce agli interrogatori del 2013 quando la procura di Genova, su istanza della famiglia di Martina, aveva avviato indagini sulla tragica fine della ragazza, archiviata dalle autorità della Spagna come un fatto accidentale o comunque senza responsabilità di terzi. In quella circostanza i due giovani avrebbero fornito al magistrato risposte evasive e menzognere per non inguaiare Luca e Alessandro. Con il risultato, però, che tutti e quattro sono finiti a processo.

Per D’Antonio e Basetti, gli avvocati Alessandro Serafini e Massimo Scaioli hanno presentato una eccezione che ha fatto saltare il processo. E’ stato eccepito che quando il processo fu interrotto per consentire lo svolgimento di quello principale ad Arezzo, alla ripresa il pm doveva notificare di nuovo ai due giovani l’avviso di conclusione indagini. Cosa che non fu fatta. Un difetto giuridico che, individuato dai difensori, ha fatto cadere tutto il castello di carte.

Fascicolo che torna nelle mani della procura di Genova che dovrà impostare tutto da capo. Passerà qualche mese. Nel frattempo arriverà l’udienza per Albertoni e Vanneschi, condannati in primo grado a sei anni, poi assolti in appello, quindi rispediti davanti ai giudici fiorentini. Si proclamano innocenti. Una storia maledetta e infinita.

