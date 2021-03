Arezzo, processo Coingas: in aula solo Scortecci e Cacioli, assenti i big e il silenzio di Comune e spa. Rinvio e scenario

Luca Serafini 24 marzo 2021 a

Gli unici presenti in aula dei tredici imputati erano Franco Scortecci e Mara Cacioli.

L’attuale amministratore di Coingas e l’impiegata da lui richiamata dalla pensione nell’ormai lontano 2019, per rimettere in ordine i conti della Spa dei comuni. In quel momento, infatti, il bilancio della società-cassaforte dei dividendi di Estra, era nel mirino dei sindaci revisori: non digerivano quelle consulenze per oltre mezzo milione (all’avvocato Olivetti Rason e al commercialista Cocci) ritenute peculato nel filone principale del processo.

Lontani dalla Vela, ieri mattina, il sindaco Ghinelli, l’assessore Merelli, il presidente di Estra Macrì e gli altri imputati di una vicenda tutta da chiarire, infarcita di intercettazioni colorite, carte e interrogatori, dalla quale alla fine il gup Claudio Lara dovrà separare il fumo dall’arrosto. Nulla di fatto nell’udienza tanto attesa, come aveva annunciato da tempo il Corriere di Arezzo.

All’avvocato Alessandra Cacioli, che difende Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa, non era stato notificato l’avviso dell’udienza. Un grave vizio tecnico, per il diritto, quindi arrivederci alla prossima. Che sarà il 20 aprile. E poi avanti a ritmi serrati con una udienza a settimana fino alla decisione del giudice, filone per filone (consulenze, Multiservizi, Estra) con decisione finale tra processo o archiviazione.

Tenendo conto che già il 20 aprile alcuni potrebbero chiedere patteggiamenti o riti abbreviati per sfilarsi. L’ex amministratore Coingas, Sergio Staderini, come ha lasciato intendere l’avvocato Francesco Molino, potrebbe chiedere l’abbreviato, altri ci stanno pensando. Tutto in sospeso, comprese le possibili integrazioni che il procuratore Roberto Rossi potrebbe portare nel paniere di accuse di alcuni, Francesco Macrì ad esempio, che dopo gli interrogatori di Staderini rischia l’accusa di peculato oltre all’abuso d’ufficio che già ha per la vicenda della sua nomina da consigliere comunale a membro del cda di Estra.

Secondo la procura, non si poteva fare. Il sindaco Ghinelli è coinvolto su tutti e tre i rami dell’inchiesta svolta dalla Digos: quello su Macrì, le consulenze ai professionisti, il presunto scambio di favori tra Luca Amendola e il consigliere comunale Roberto Bardelli, Breda, per la nomina del primo a presidente di Multiservizi. Reati ipotizzati per il primo cittadino l’abuso d’ufficio e il favoreggiamento. Qualche rischio di sospensione dal ruolo di amministratore c’è, in caso di condanna in primo grado. Ma siamo, appunto, ad una fase più che preliminare.

C’è ancora spazio per la costituzione delle parti civili. Ieri, all’appello in aula del giudice, che elencava prima gli imputati e poi le parti offese, quando Lara ha scandito i nomi Comune di Arezzo e Coingas, aspettando il nome di un avvocato che li rappresentasse, sono seguiti due silenzi pesanti.

