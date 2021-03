Arezzo, ultimo saluto a Vera Treghini Butali. Cordoglio in città e il ricordo del direttore di Teletruria

Sonia Fardelli 24 marzo 2021 a

E' morta all'età di 93 anni Vera Treghini, moglie del noto imprenditore Benito Butali, scomparso un anno e mezzo fa. Insieme avevano dato vita negli anni Cinquanta a quell'azienda che ha poi portato elettrodomestici in tutte le case degli aretini. E sempre insieme hanno acquistato l'emittente televisiva Teletruria, di cui Vera Treghini Butali è stata presidente dal 1983 al 2014.

Una donna all'avanguardia, imprenditrice intraprendente, ma anche dedita alla famiglia e alla cura dei tre figli. E pronta a darsi da fare per gli altri. E' stata presidente del Soroptimist di Arezzo, patronessa della Croce Rossa ed attiva in tante associazione che aiutavano le missioni nel Terzo Mondo.

Se ne è andata a causa dei molti malanni, di cuore e legati al respiro, dopo che anche di recente aveva ringraziato, tramite le colonne del Corriere di Arezzo, i medici del San Donato, in particolare il primario di Pneumologia Sala, per tutto quello che erano riusciti a fare per lei. A ricordarla è il giornalista Luca Caneschi, autore del libro "Conta i soldi con le mani", dedicato alla vita e alle imprese economiche di Benito Butali e della sua famiglia.

"Alle conversazioni che ho fatto con Benito Butali per il libro - dice Caneschi - assisteva sempre Vera. E dunque ho conosciuto molto bene la loro vita. Era una donna eccezionale, arguta, di una forza straordinaria. Grande lavoratrice, ma anche sempre serena. Eccezionale nella cura e nelle attenzioni che ha riservato ai tre figli. Una donna di oggi, ma vissuta sessant'anni fa, quando non era certo semplice per il sesso femminile riuscire a fare tutto quello ha fatto lei."

Già appena diplomata, curava l'amministrazione e la contabilità di importanti aziende aretine, che ha poi lasciato per portare avanti l'impresa di famiglia con il marito. Azienda di cui teneva tutta la contabilità. Amava Arezzo e le piaceva la televisione. E quando è stata presidente di Teletruria lo ha fatto attivamente. Anche Confcommercio ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Vera, moglie di Benito Butali, past president dell’associazione.

“Ad un anno e mezzo dal suo Benito, anche Vera ci ha lasciati. Come lui, è stata molto attiva nella nostra associazione. Ci stringiamo intorno ai suoi figli Alessandro, Paola e Francesco, nostro vicepresidente provinciale - dice il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - Una grande donna al fianco di un grande uomo, madre di straordinari figli. Insieme hanno fatto moltissimo per questa città e la nostra categoria. Con lei se ne va un pezzo di storia di Arezzo e un pezzo di noi."

“Con la sua presenza e attività nel gruppo Terziario Donna Confcommercio, la signora Vera ha contribuito a valorizzare il ruolo delle donne all’interno dell’economia - ha aggiunto la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini - Donna materna ed autorevole insieme, è stata un esempio per noi tutti”. La salma di Vera Treghini Butali si trova presso la Croce Bianca. I funerali oggi alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria della Grazie. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Ciggiano, nella tomba di famiglia dove è sepolto Benito.

