Sansepolcro, professore di lettere e alunno mettono in musica i versi di Dante

“Anche un insegnante deve adeguarsi ai tempi, mettersi in gioco. Soprattutto in questo periodo”. Il professor Andrea Franceschetti, docente di lingua italiana e latino al liceo “Piero della Francesca” di Sansepolcro la capacità di adeguarsi ce l’ha. Già insignito del premio del Corriere di Arezzo “Aretino dell’anno”, dal 2020, quando è cominciata la convivenza forzata col Coronavirus che per quanto riguarda la scuola ha comportato e comporta continue lezioni in didattica a distanza, ha dovuto fare i conti con le possibilità di inventarsi nuove forme di insegnamento che potessero stimolare i propri studenti.

“Lo scorso anno” ci svela “dovevo portare all’esame di maturità tre quinte. Che si stavano spegnendo causa pandemia. E allora mi sono messo in testa di scrivere e cantare canzoni per i miei ragazzi”. Coadiuvato da un proprio alunno, il cantautore Michele Braganti, che su queste “invenzioni di successo” è ormai complice fisso del docente, il professor Franceschetti realizzò “Ma-tu-maturità” brano studiato appositamente per gli esami di quinta. “Volevo proporre ai ragazzi una canzone che valorizzasse le loro emozioni e che raccontasse la maturità per caricarli più che mai in vista di un appuntamento fondamentale della loro esistenza”. Quest’anno ci risiamo. “Il virus prosegue purtroppo a farci compagnia” dice “e dunque non si deve abbassare la guardia. Nei comportamenti, certo, ma anche nelle forme creative che possano continuare a stimolare i giovani”. E allora ecco che entra in scena Dante Alighieri. Il sommo poeta è da sempre un autentico esempio per Franceschetti. “Dante Alighieri riesce a secoli di distanza a parlare a tutti. La sua contemporaneità è straordinaria e ho pensato fosse il personaggio giusto per accompagnare i ragazzi alla maturità di quest’anno”.

L’ammirazione per il poeta fiorentino è talmente forte che Andrea Franceschetti, dopo averlo recitato in cinque appuntamenti al Teatro dei Ricomposti di Anghiari, sarà adesso fra i protagonisti del “Dantedì” che si terrà il 25 marzo a Sansepolcro. Ma un nuovo brano è già stato preparato e destinato ai suoi alunni di quest’anno scolastico che si preparano alla maturità. “Grazie sempre al prezioso ausilio di Michele Braganti” dichiara il docente “abbiamo scritto e messo in musica alcuni versi in onore del poeta. L’idea è nata dalla concomitanza con le celebrazioni a lui dedicate, ovviamente adeguate ai tempi. Con la volontà di raccontare un Dante Alighieri in tridimensione. La sua grandezza immutabile è quella di saper raccontare con concretezza il suo al di là, molto meglio di chiunque di noi possa descrivere l’al di qua. Un Dante di 3d, con le lettere chiave, V, R e C, che stanno per Versi, Rime, Cuore”. Inutile aggiungere che anche stavolta il professor Franceschetti ha centrato il bersaglio facendo affascinare i suoi studenti, come testimoniano i tanti commenti positivi dei ragazzi sui social per queste forme innovative di didattica.

