Coronavirus ad Arezzo, altri 127 casi e ci sono due morti. Più persone ricoverate ma scende il numero dei positivi

Altro bollettino pesante sull'andamento del Covid in provincia di Arezzo. Ci sono 127 nuovi casi positivi, uno meno di ieri, cresce il numero dei ricoverati e si registra la morte di due persone. Sono deceduti per Coronavirus una donna di 98 anni e un uomo di 73. Scende il numero degli attualmente positivi: adesso 2187. Le guarigioni sono state 78.

I nuovi contagiati sono emersi sulla base di 1512 tamponi. Dal 18 marzo il numero dei positivi è stabilmente sopra cento e il dato espresso da città e provincia resta da zona rossa. Situazione che, al di là della provincia di Arezzo, potrebbe riguardare l'intera regione Toscana attualmente arancione. Venerdì la decisione.

Dei 127 casi quasi la metà sono sulla città di Arezzo: 59. In doppia cifra San Giovanni con 10, Cavriglia 7, Sansepolcro 5, Montevarchi, Poppi, Subbiano, Talla e Terranuova 4, Bibbiena, Capolona, Castiglion Fiorentino, Cortona e Marciano 3, Bucine, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Laterina Pergine 2. Un caso a Castelfranco Piandiscò, Civitella eFoiano.

In bolla Covid nei reparti dell'ospedale San Donato ci sono 105 ricoverati, in terapia intensiva 21. In cura domiciliare 1739 aretini e in quarantena 3195 persone.

