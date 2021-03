Arezzo, telefona al 112: "Ho una pistola carica". I carabinieri risalgono all'uomo: blitz col giubbotto antiproiettile, denunciato

25 marzo 2021 a

a

a

Telefona al 112 e grida: “Ho una pistola carica!” per poi riagganciare subito il telefono. La Centrale Operativa dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno in pochi minuti ha identificato il numero da cui era partita la chiamata. Si trattava di un’utenza fissa di Terranuova Bracciolini.

Il soggetto, conosciuto per precedenti episodi di escandescenza e gravato da precedenti di polizia, non risultava essere legale detentore di armi, ma un fratello del medesimo, pochi mesi fa, era stato denunciato dai Carabinieri di San Giovanni Valdarno perché trovato in possesso di un piccolo “arsenale”. Durante una perquisizione domiciliare furono rinvenuti e sottoposti a sequestro un pugnale lungo 46 cm, non denunciato; 4 repliche di pistola, tra cui un revolver, a gas, prive dell’obbligatorio tappo rosso; un arco; due balestre; delle frecce e delle cartucce a salve.

Una volta identificato il chiamante, e realizzata la possibile gravità della situazione, la Centrale Operativa della Compagnia di San Giovanni Valdarno ha fatto convergere sul posto tutte le pattuglie disponibili, sia della Stazione di Terranuova Bracciolini che del Nucleo Operativo e Radiomobile. Muniti di giubbotto e casco antiproiettile, con un perfetto coordinamento i Carabinieri sono riusciti ad introdursi all’interno dell’abitazione, e ad immobilizzare l’uomo che aveva fatto la telefonata, che, in quel momento, era fortunatamente disarmato.

Nella sua disponibilità, però, a seguito di perquisizione i militari hanno rinvenuto un machete di quasi 60 cm di lunghezza, una pistola a gas con puntatore laser ed un manganello telescopico in metallo nero, un oggetto contundente pericolosissimo, convenzionalmente detto “bastone animato”, di cui è sempre vietata la detenzione.

Il tutto è stato immediatamente sequestrato, e l’uomo è stato deferito in stato di libertà, oltre che per procurato allarme, per detenzione abusiva di armi.

In un secondo intervento i Carabinieri della Stazione di Terranuova Bracciolini nel corso di un posto di controllo, i militari hanno notato una manovra sospetta di un’autovettura che, avvicinandosi lungo la via principale, alla vista della pattuglia prima ha rallentato, per poi svoltare ed impegnare una traversa secondaria.

Insospettitisi, i Carabinieri si sono messi alla ricerca del veicolo, rintracciandolo dopo pochi minuti. A bordo vi hanno identificato un uomo, originario di Firenze ma residente a Terranuova Bracciolini, noto agli operanti per essere consumatore di sostanze stupefacenti. Inevitabilmente è scattato il controllo del veicolo, a bordo del quale è stato trovato un involucro contenente una dose di eroina.

A quel punto, anche per via dell’atteggiamento scomposto del soggetto, lo stesso è stato sottoposto anche a test etilometrico, che ha effettivamente consentito di rilevare un livello di alcol nel sangue superiore a 1,3. L’uomo è stato conseguentemente denunciato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, prevista dal Codice della Strada, nonché segnalato alla Prefettura di Arezzo quale assuntore di sostanze stupefacenti.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.