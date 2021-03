Arezzo e provincia, ancora 119 casi. Venerdì 26 marzo la nuova decisione sulla zona rossa

25 marzo 2021 a

a

a

Continuano sempre ad essere alti i casi di contagio da Covid. Sono, nella provincia di Arezzo 119 e per i quali sono stati effettuati 3542 tamponi. In città sono 41 i nuovi contagi, mentre il virus continua ad essere presente in tutte e quattro le vallate: Bibbiena 2, Bucine 2, Capolona 5, Castel Focognano 3, Castelfranco Piandiscò 1, Castiglion Fiorentino 2, Cavriglia 2, Chiusi della Verna 2, Civitella 3, Foiano 5, Laterina Pergine 4, Loro Ciuffenna 3, Lucignano 2, Monte San Savino 5, Monterchi 1, Montevarchi 7, Poppi 5, San Giovanni Valdarno 7, Sansepolcro 5, Sestino 2, Subbiano 1, Terranuova Bracciolini 9.

Coronavirus in Toscana, i nuovi casi sono 1.518 e altri 22 morti. La situazione del contagio nelle province. Vaccinazioni, 545 mila

I posti letto al San Donato continuano ad essere alti. Sono 106 ricoverati in bolla Covid e ancora 21 in terapia intensiva. Le persone positive in carico ormai hanno superato le 2mila unità e in totale sono 2221 di cui a domicilio 1777. Le persone in quarantena sono 3261. I guariti 44, mentre non si registra nessun decesso. Un trend che sarà valutato attentamente domani, venerdì 26 marzo, quando arriveranno le nuove istruzioni per quanto riguarda la zona rossa. Per il momento Arezzo e la provincia stanno aspettando di capire dove saranno anche la prossima settimana.

Arezzo, l'impegno dei medici: "Over 80 tutti vaccinati entro il 25 aprile, nessuno resterà indietro". Ogni dottore ne ha oltre cento

Da quindici giorni tutta la provincia è off limits con parrucchieri ed estetiste chiuse, oltre alle scuole. Intanto la Asl ha fatto sapere anche il nuovo numero delle varianti. I nuovi casi registrati di varianti tra il 23 e il 25 di marzo sono in totale 31 in tutta la Asl Sud Est. Così suddivisi: Arezzo: 12 casi di varianti inglesi, Siena 15 e Grosseto 4. Sei casi totali di variante brasiliana. Di questi cinque sono ad Arezzo, mentre uno è a Siena. Ma l'attesa resta per la decisione di domani, venerdì, per quanto riguarda la zona rossa: Dove sarà Arezzo e la provincia?

Arezzo, una giornata con gli operatori del San Donato dei reparti Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.