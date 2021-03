Arezzo, Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, il sindaco: "A giugno non ci sarà, al lavoro per il 22 agosto"

26 marzo 2021 a

"Per il secondo anno consecutivo il Palio dei Rioni in onore ella Madonna delle Grazie del Rivaio non sarà disputato la terza domenica di giugno". Annuncio del sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli.

"L'Ente Palio con le sue Commissioni e i Consigli dei 3 Rioni lavoreranno nelle prossime settimane per la data già annunciata del 22 agosto fatte salve le condizioni sanitarie con le quali dovremmo fare necessariamente i conti".

Il sindaco di Castiglion Fiorentino aggiunge: "Un'altra battuta d'arresto forzata ma che non spegnerà mai il fuoco che arde dentro il cuore degli amanti della Festa delle Feste di Castiglion Fiorentino che non vedono l'ora di scendere di nuovo in piazza."

Ecco l'albo d'oro della manifestazione che vede protagonisti Porta Fiorentina, Porta Romana e Cassero nella corsa di cavalli in tondo sulla pista di Piazza Gariabaldi.

19 giugno 1977

Porta Fiorentina (1º vittoria) Alessandro Singali con Frapalle

18 giugno 1978

Porta Romana (1º vittoria) Giuseppe Gentili detto Ciancone con Frapalle

17 giugno 1979

Cassero (1º vittoria) Leonardo Viti detto Canapino con Valsandro

15 giugno 1980

Cassero (2º vittoria) Vincenzo Foglia detto Frasca con Peccatrice

21 giugno 1981

Porta Romana (2º vittoria) Bruno Gallorini con Marcellina

20 giugno 1982

Porta Fiorentina (2º vittoria) Vincenzo Foglia detto Frasca con Ghirlanda

19 giugno 1983

Porta Fiorentina (3º vittoria) Vincenzo Foglia detto Frasca con Margò

17 giugno 1984

Porta Romana (3º vittoria) Alberto Antinori detto Albertino con Vipera Bionda

16 giugno 1985

Porta Romana (4º vittoria) Vincenzo Foglia detto Frasca con Vipera Bionda

15 giugno 1986

Cassero (3º vittoria) Ciro Colono detto Ciro con Scheggia

21 giugno 1987

Porta Romana (5º vittoria) Adolfo Manzi detto Ercolino con Scheggia

12 19 giugno 1988

Porta Fiorentina (4º vittoria) Maurizio Farnetani detto Bucefalo con Coras Lady

18 giugno 1989 - Non disputato per elezioni

17 giugno 1990

Cassero (4º vittoria) Adolfo Manzi detto Ercolino con Nicchio

16 giugno 1991 Porta Fiorentina (5º vittoria) Maurizio Farnetani detto Bucefalo con Tiziana d'Ercole

21 giugno 1992

Porta Fiorentina (6º vittoria) Sebastiano Deledda detto Legno con Sturdy

20 giugno 1993

Porta Fiorentina (7º vittoria) Sebastiano Deledda detto Legno con Sturdy

19 giugno 1994 - Non disputato per mancato accordo tra i Rioni

18 giugno 1995

Porta Romana (6º vittoria) Maurizio Farnetani detto Bucefalo con Phantasm

16 giugno 1996

Porta Romana (7º vittoria) Massimo Columbu detto Veleno II con Maffeia

15 giugno 1997

Cassero (5º vittoria) Maurizio Farnetani detto Bucefalo con Maffeia

21 giugno 1998

Porta Fiorentina (8º vittoria) Adolfo Manzi detto Ercolino con Maffeia

20 giugno 1999

Porta Romana (8º vittoria) Giuseppe Pinardi con Wispering Jane (scosso)

18 giugno 2000

Porta Fiorentina (9º vittoria) Salvatore Ladu detto Cianchino con Joan Met Quintero

17 giugno 2001

Porta Romana (9º vittoria) Massimo Donatini detto Stoppa con Penumbria

16 giugno 2002

Porta Romana (10º vittoria) Alessandro Chiti detto Voragine con Arianna

15 giugno 2003

Cassero (6º vittoria) Francesco Conti con Dyretto

20 giugno 2004

Cassero (7º vittoria) Valter Pusceddu detto Bighino con Micchittu

19 giugno 2005

Cassero (8º vittoria) Valter Pusceddu detto Bighino con Eugenye

18 giugno 2006

Porta Fiorentina (10º vittoria) Alessandro Chiti detto Voragine con Diamante Grigio

17 giugno 2007

Porta Fiorentina (11º vittoria) Alessandro Chiti detto Voragine con Flash Furioso

15 giugno 2008

Cassero (9º vittoria) Valter Pusceddu detto Bighino con Fogosu

21 giugno 2009

Porta Romana (11º vittoria) Francesco Caria detto Tremendo con Igor de Mores

27 giugno 2010

Cassero (10º vittoria) Valter Pusceddu detto Bighino con Grein (era fissato per il 20 giugno, rinviato al 27 per maltempo)

19 giugno 2011

Porta Fiorentina (12º vittoria) Gianluca Mureddu detto Filuferru con Melissa Bella

17 giugno 2012

Porta Fiorentina (13º vittoria) Silvano Mulas detto Voglia con Melissa Bella

16 giugno 2013

Porta Romana (12º vittoria) Andrea Chessa detto Nappa II con Narcisco

22 giugno 2014

Cassero (11º vittoria) Valter Pusceddu detto Bighino con Nadir de Mores (era fissato per il 15 giugno, rinviato al 22 per maltempo)

21 giugno 2015

Cassero (12º vittoria) Valter Pusceddu detto Bighino con Tavel Pontadour

26 giugno 2016

Porta Romana (13º vittoria) Dino Pes detto Velluto con Qui Pro Quo (era fissato per il 17 giugno, rinviato al 26 per maltempo]

18 giugno 2017

Cassero Valter Pusceddu detto Bighino con Qui Pro Quo

17 giugno 2018

Porta Fiorentina (14º vittoria) Dino Pes detto Velluto con Qui Pro Quo

16 giugno 2019

Cassero (14º vittoria) Adrian Topalli detto Vulcano conRed Riu

21 giugno 2020 - Non disputato per pandemia Covid

