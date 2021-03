Arezzo, cantante trap arrestato dalla polizia: c'era droga per lo spaccio nello studio di registrazione

27 marzo 2021 a

Arrestato cantante trap: nascondeva droga nello studio di registrazione. Lo ha scoperto la polizia Conosciuto nell’ambiente musicale, V.K. albanese di 24 anni, pregiudicato per reati specifici, era noto anche nel mondo dei tossicodipendenti che si rifornivano da lui per marjuana, hashish e cocaina.

L’appuntamento per lo smercio della droga era proprio lo studio di registrazione sito nei pressi di Via di Setteponti, alla periferia della città di Arezzo. Proprio li, tra strumenti musicali e spartiti, gli agenti della Squadra Mobile - riferisce una nota diffusa dalla questura - dopo un servizio di appostamento che ha certificato un anomalo andirivieni di persone soprattutto in orario serale, hanno trovato 22 grammi di cocaina, 17 di hashish, 14 di marijuana, un bilancino di precisione e 65 grammi di mannitolo, sostanza usata per tagliare la cocaina.

Per il quantitativo rinvenuto, tra l’altro comprensivo di più sostanze stupefacenti, l’albanese è stato pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione della locale autorità giudiziaria.

