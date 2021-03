Arezzo, Coronavirus: quattro morti in un giorno, altri 134 casi e in ospedale 126 pazienti. I positivi sono 2.281

27 marzo 2021 a

Quattro morti di Covid nelle ultime ventiquattro ore ad Arezzo: sono deceduti quattro uomini di 94, 90, 88 e 80 anni. I nuovi casi tra le 14 di venerdì 26 marzo e sabato 27 sono stati 134 emersi su 1.144 tamponi.

Le persone positive in carico sono 2.281. Si registrano 63 guarigioni. Il numero dei nuovi contagiati resta stabilmente sopra le cento unità: ieri erano 156, il giorno prima 119. In ospedale ci sono 105 pazienti ricoverati in bolla Covid e 21 in terapia intensiva.

A domicilio sono seguite 1917 persone, le persone in quarantena come contatti di casi sono 2.970.

Nella distribuzione geografica dei nuovi casi oltre al comune di Arezzo è il Valdarno quello col maggior numero di contagiati. 46 sono in città, 17 a San Giovanni, 10 a Terranuova, 8 a Montevarchi, 7 casi a Castelfranco Piandiscò, Laterina Pergine, 6 a Bucine, Marciano, 5 a Bibbiena, 4 a Capolona, 3 a Castel Focognano, 3 a Castiglion Fiorentino, 2 a Cavriglia, 2 a Poppi, 2 a Sansepolcro, 2 a Subbiano. Un caso nei comuni di Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Pratovecchio Stia, Sestino.

