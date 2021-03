Calcio serie C, l'Arezzo a Bolzano contro il Sudtirol secondo in classifica tra scaramanzia, assenze e voglia di impresa

28 marzo 2021 a

a

a

In sede di conferenza stampa della vigilia della sfida di Bolzano (oggi domenica 28 marzo ore 15) il tecnico Stellone ha parlato ai microfoni, sul fatto che giocare contro la seconda sia proibitivo e che però l’Arezzo abbia bisogno di un’impresa oltre che fare i punti salvezza ha risposto: “Dobbiamo essere ottimisti, andiamo a giocare contro la seconda della classe, reduce da una sconfitta ma che in casa ha lasciato pochi punti alle avversarie, dobbiamo crederci, dobbiamo pensare a tutte le partite con la stessa mentalità contro gli altoatesini come la prossima contro il Modena".

"L’Alto Adige ha il miglior attacco e una delle migliori difese, è una squadra forte e costruita per vincere il campionato, ha tecnica, doti fisiche e struttura, completa in ogni reparto, noi la affronteremo con nuove assenze per infortunio, Maggioni per una botta alla caviglia destra, Piu per una frattura all’alluce del piede, Zuppel per un acciacco muscolare e Bonaccorsi per una frattura al braccio sinistro, per lui stagione finita. Ci sono giocatori che lavorano a parte come Altobelli, Serrotti, Karkalis e Picchi, oltre a Cerci; per fortuna abbiamo una rosa ampia quindi abbiamo trovato le alternative. Dobbiamo restare sempre in partita, capire quando soffrire e quando colpire, con tutto il rispetto che portiamo agli avversari, figuriamoci verso l’Alto Adige che è un signor collettivo”.

Riguardo alla formazione, o meglio al modulo così ha risposto: “Con tutte queste assenze posso anche valutare un cambio di modulo, che deve essere congeniale al miglior modo di affrontare un avversario diverso rispetto agli ultimi, non vi dirò la formazione perché questa scelta ha funzionato contro il Fano e voglio continuare questa scaramanzia”.

Analizzando la situazione, prevedremo noi la formazione, il consueto 4-3-1-2 potrebbe diventare un 3-5-2 come adottato a Trieste dato che l’Alto Adige, come la Triestina, adotta un sistema di gioco che prevede il trequartista. In caso di 3-5-2 il probabile undici vedrebbe l'impiego di Sbraga, Cherubin e Pinna difensori, quindi Luciani e Ventola sulle corsie laterali, Arini, Di Paolantonio e Benucci al centro del centrocampo, in attacco per chi dovrà affiancare Perez sono in ballottaggio Iacoponi e Cutolo. Anche dovendo mantenere comunque il 4-3-1-2 ecco Luciani, Sbraga, Cherubin e Pinna in difesa, Arini, Di Paolantonio e Benucci a centrocampo, Iacoponi come trequartista a supportare l’attacco composto da Cutolo e Perez.

Tornando a parlare dell’avversario, Stellone prova ad immaginare quali possibili armi per contrastarlo: “Parliamo di una squadra che anche quando deve privarsi di 2-3 giocatori ha una rosa di 22-23 titolari, è ben organizzata, se la lasci giocare lo fa bene, se la aggredisci ha il famoso piano B, ha anche ottime doti fisiche soprattutto a centrocampo, tanto più che quando è in difficoltà sa rinviare la palla, non per forza fraseggia; noi dobbiamo stare attenti, saper contenere dietro la linea della palla, sfruttare le poche occasioni da gol che avremo, essere molto cinici insomma”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.