Arezzo, Coronavirus: i nuovi casi tornano sotto quota cento (+ 99) e netto calo in città (+ 36). Sempre alto il numero dei ricoverati

Torna dopo molti giorni sotto quota cento il numero di nuovi casi di Coronavirus nelle ventiquattro ore in provincia di Arezzo. Il bollettino dell'Asl Toscana sud est ne rileva 99 tra le 14 di sabato 27 marzo e le 14 di domenica 28 marzo. I nuovi positivi sono emersi in base a 1.114 tamponi effettuati. Gli attualmente positivi sono 2.274 e 65 le guarigioni.

Nessun nuovo decesso viene comunicato dalla Asl. In cura domiciliare ci sono 1.844 aretini e in quarantena come contatti stretti di casi sono 2.787.

Nei reparti in bolla Covid dell'ospedale San Donato le persone ricoverate sono salite a 107 e in terapia intensiva ci sono 21 pazienti. La pressione sull'ospedale resta alta.

Nella distribuzione geografica dei casi, si registra un calo di nuovi contagiati nel comune di Arezzo: 36. Nessun altro comune va in doppia cifra. Registrati 5 casi nei comuni di Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Marciano, San Giovanni, Subbiano; 4 casi positivi nei comuni di Civitella, Foiano, Sansepolcro; 3 casi a Cortona, Lucignano, Poppi, Terranuova; 2 casi a Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, 1 caso a Anghiari, Bibbiena, Bucine, Laterina Pergine, Pieve Santo Stefano.

