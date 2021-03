Calcio serie C, l'Arezzo torna con zero punti da Bolzano. Mister Stellone: "Buona prova, meritavamo il pari"

28 marzo 2021 a

SudTirol Alto Adige 1 - Arezzo 0



Sudtirol Alto Adige (4-3-2-1): Poluzzi 6.5; El Kaouakibi 6.5, Curto 6.5, Vinetot 6, Fabbri 6; Tait 6, Greco 6.5, Gatto 6 (24’ st Morelli 6); Casiraghi 7 (39’ st Davi ng), Voltan 6.5 (42’ pt Rover 6); Fischnaller 6.5 (39’ st Marchi ng). A disp.: Meneghetti, Pircher, Bussi, Calabrese, Polak, Magnaghi. All.: Vecchi 6.5.

Arezzo (3-5-2): Sala 6; Sbraga 5.5, Cherubin 5, Pinna 6; Luciani 6 (32’

st Carletti ng), Benucci 5.5 (11’ st Cutolo 6.5), Arini 6, Di Paolantonio 5.5, Sussi 5.5 (11’ st Ventola 5.5); Iacoponi 5.5 (38’ st Stampete ng), Perez 5.5 (32’ st Di Grazia 6). A disp.: Melgrati, Kodr, Zitelli. All.: Stellone 6.5.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi 5.5

Rete: pt 32’ Casiraghi

Note: Espulso al 46’ st Cherubin. Ammoniti: Sbraga, Marchi, Arini, Tait.

Angoli: 7-2. Recupero: 1’pt, 3’st



CRONACA

I tre punti all’Alto Adige, gli applausi all’Arezzo che avrebbe meritato anche di portare via un pareggio dal “Druso”. I 41 punti di differenza, nel testa-coda, non si sono visti. Evidente la superiorità nel palleggio, sin dalle prime battute, dei padroni di casa ma i toscani hanno saputo contenere le iniziative degli uomini di Vecchi, hanno poi subito il gol grazie a una prodezza di Casiraghi e poi cercato la via del pari soprattutto nel finale di gara.

Tuttavia, va evidenziato il carattere degli uomini di Stellone che hanno giocato una partita di grande sacrificio contro una squadra in lotta per la promozione diretta, malgrado le tante assenze. Così il tecnico amaranto si affida al 3-5-2, con Iacoponi in attacco preferito a Cutolo, poi entrato nella ripresa. Ma sono gli altoatesini a partire subito forte, con l’intenzione di riscattare lo stop contro il Perugia. Infatti, prima Fischnaller e poi Voltan vanno vicini al gol.

Alla mezzora Volta calcia sull’esterno della rete da buona posizione e dopo poco è Casiraghi a crearsi lo spazio per una splendida conclusione dai 25 metri che termina nell’angolino alle spalle Sala. L’Arezzo non trova la reazione giusta e Fischnaller spreca il raddoppio. Nella ripresa gli ospiti entrano con altro piglio, Stellone inserisce Cutolo e proprio il neo entrato crea un pericolo in area sventato da El Kaouakibi prima dell’intervento di Perez, in agguato per il gol. Nel finale ci prova Di Grazia ma la sua conclusione è respinta da Poluzzi, poi ancora Cutolo al 44’ cerca la porta dalla distanza ma Curto respinge e sugli sviluppi dell’azione Marchi con il gomito largo colpisce Cherubin, a terra e l’arbitro ammonisce l’altoatesino.

Due minuti più tardi Poluzzi blocca su Carletti e nella seguente azione è Cherubin a saltare allargando e il gomito su Marchi, ma l’arbitro questa volta opta per il rosso diretto. L’Arezzo ci prova ancora nel recupero ma



SPOGLIATOI

Era da mettere in preventivo una sconfitta contro l’Alto Adige, seconda forza del campionato, alla ricerca della promozione diretta. Tuttavia, se è vero che non è contro squadre del genere che una squadra in lotta per la salvezza deve fare punti, è altrettanto vero che se avesse strappato un punto, ieri l’Arezzo al “Druso”, nessuno avrebbe gridato allo scandalo.

“Abbiamo giocato un’ottima gara, soprattutto nel secondo tempo perché abbiamo accelerato, osato di più, mentre nel primo tempo siamo stati al passo loro che hanno sfruttato un’occasione per trovare il gol, senza noi riuscire a renderci insidiosi”, le parole a fine gara del tecnico Roberto Stellone, da un lato rammaricato del risultato ma fiducioso per quanto di buono mostrato dai suoi uomini: “Peccato, perché abbiamo fatto una buona prova, costruendo opportunità da gol spesso rimpallate e abbiamo messo in difficoltà la seconda in classifica: meritavamo il pari.

Dispiace per l’espulsione di Cherubin, e secondo me non è giusta, andava espulso anche l’avversario che si era reso protagonista dello stesso fallo poco prima. E poi, a dirla tutta, tra cambi, interruzioni ed espulsione tre minuti sono stati pochi, e chissà se nell’ultima occasione nel finale poteva venir fuori qualcos’altro. Inutile recriminare, prendiamo il meglio da questo stop e guardiamo avanti – ha proseguito Stellone nell’analisi a fine gara - Siamo soddisfatti per il gioco, per la condizione, dispiace per il risultato. Inoltre – aggiunge l’allenatore - è entrato in diffida Sbraga, poi Cherubin credo salterà due giornate restando pure in diffida.

Qualcosa ci inventeremo, come spesso è accaduto ultimamente tra infortuni, squalifiche e altri problemi. La prova ci fa ben sperare per queste ultime partite di campionato ma al tempo stesso siamo rammaricati perché quando abbiamo schiacciato l’avversario lo abbiamo fatto mettendolo in difficoltà negli ultimi 20 minuti, nei quali è mancato soltanto il guizzo vincente, che per quanto mostrato avremmo meritato”.

Francesco Roat

