A Castiglion Fiorentino l'ultimo saluto a Danilo Nucci protagonista della vita locale impegnato su più fronti

Con la scomparsa di Danilo Nucci si perde una figura che ha giocato un ruolo di primo piano nella società di Castiglion Fiorentino degli ultimi cinquanta anni. Danilo era stato colpito da tempo da una grave malattia ma alla fine è stato il Covid a portarselo via all'età di 74 anni, ieri notte, all'ospedale della Fratta.

Paese in lutto e sgomento tra la gente, che conosceva Danilo per la sua lunga presenza a tutto tondo nelle attività del paese. Uno di quei castiglionesi che più ha contribuito a far diventare il paese come è oggi, ricco di attività, di associazioni, di manifestazioni, di vita sociale, di solidarietà. Il Comune fu la seconda casa di Danilo fin dagli anni Settanta. A capo dei Servizi Democrafici di Palazzo San Michele, che diresse ai tempi dei sindaci Presentini, Gadani, Alpini e Brandi.

Era una autorità indiscussa in materia di Anagrafe e di Servizi Elettorali. Dopo la pensione, arrivata nei primi anni Duemila, aveva promosso una cooperativa di servizi che opera in tutta la regione. La società castiglionese lo ha visto protagonista in molti settori della vita del paese. In politica fu impegnatissimo nella Democrazia Cristiana, grande organizzatore, in prima fila anche nelle battaglie referendarie – divorzio, aborto – ed anche nei comitati in difesa del paese – ospedale – e fu una figura molto attiva nella Chiesa locale, in particolare nella Parrocchia del Rivaio.

Fu a lungo alla presidenza del Circolo Acli del Rivaio, emanazione della parrocchia, con il quale promosse manifestazioni come “L'Infiorata” in Viale Mazzini e iniziative di animazione e di solidarietà. Nella sacrestia della chiesa del Rivaio, furono lui e il parroco Don Luigi Grazioli a far nascere la scintilla, nel 1977, per far ripartire il Palio dei Rioni, voluto poi dal sindaco Presentini e dai Terzieri. Diventò anche presidente di Porta Fiorentina, e guidò il gigliati alla vittoria nel Palio nel '92 e nel '93, nella tripletta arancio-verde iniziata l'anno prima con Giovanni Vestrini, anche lui scomparso di recente.

Danilo fu anche confratello della Compagnia del Bagno – anche di recente lo trovavi alla Messa con la moglie nel piccolo Santuario - e a lungo fu membro attivo della Pro Loco, con la quale una trentina di anni fa ideò il Presepe Vivente nel centro storico, e organizzò molte edizioni della Passione al Teatro dei Cipressi. Anzi, negli anni più recenti era molto dispiaciuto che la Passione non venisse più rappresentata. La salma di Danilo Nucci si trova presso la Cappella della Misericordia. Il rito funebre avrà luogo alle ore 11 di oggi lunedì 29 marzo 2021, nella chiesa di San Pier Luigi Chanel.

